賀錦麗首場造勢展魄力 痛抨川普想讓美國倒退嚕

美國副總統賀錦麗在取得足夠黨代表支持、等於是贏得民主黨提名為總統候選人後，今天在個人首場造勢活動中抨擊前總統川普，指她的共和黨籍對手試著「帶國家走回頭路」。

綜合法新社和路透社報導，迥異於81歲總統拜登（Joe Biden）往往支支吾吾、無精打采的演說，59歲的賀錦麗（Kamala Harris）今天在關鍵搖擺州威斯康辛的演說生氣勃勃、充滿活力，獲得台下群眾熱烈回響。

拜登過去聚焦於川普對民主的全面性威脅，賀錦麗則是採取更針對性的作法，今天在17分鐘演說中直搗川普弱點，把自己過去擔任檢察官的背景拿來與川普是定罪重罪犯身分做比較。

她在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）郊區的一場活動中說，「川普（Donald Trump）想讓國家走回頭路」。她還說：「我們是希望生活在一個自由、憐憫、法治的國家，還是一個混亂、恐懼和仇恨的國家？」

賀錦麗把清單內自由派優先要務一一帶到，表示如果勝選，她將採取行動擴大墮胎管道、讓勞工更易於加入工會，並解決槍枝暴力問題。賀錦麗在這幾項議題的立場，與她11月5日大選的競爭對手川普形成了鮮明的對比。

賀錦麗是美國史上第一位女副總統，也是第一位非洲和南亞裔副總統。她在拜登放棄競選連任後短短36小時，已取得足以跨越提名門檻的黨代表支持，現將力拚成為美國史上第一位女總統。