聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／行刺川普槍手死狀曝！密錄器影像外流 證實特勤早知可疑男出沒
美國前總統川普日前在賓州造勢遇刺，愛荷華州參議員葛斯利（Chuck Grassley）最新公布密錄器證實，特勤局在槍擊發生前已經收到警告，並且鎖定20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）身分可疑。
從密錄器影像來看，若干地方員警與一名特勤探員站在庫克斯遺體旁邊，似乎正在確認死者是稍早發現的可疑男子。
一名應為特勤局探員的男子，親口向比佛郡緊急服務單位官員指稱，該遺體疑似是稍早收到通報的可疑男子，他說：「所以就是這傢伙。」
畫面可見，庫克斯遭擊斃後，一灘血跡沿著屋簷向下流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言