影／行刺川普槍手死狀曝！密錄器影像外流 證實特勤早知可疑男出沒

美國前總統川普日前在賓州造勢遇刺，愛荷華州參議員葛斯利（Chuck Grassley）最新公布密錄器證實，特勤局在槍擊發生前已經收到警告，並且鎖定20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）身分可疑。

從密錄器影像來看，若干地方員警與一名特勤探員站在庫克斯遺體旁邊，似乎正在確認死者是稍早發現的可疑男子。

一名應為特勤局探員的男子，親口向比佛郡緊急服務單位官員指稱，該遺體疑似是稍早收到通報的可疑男子，他說：「所以就是這傢伙。」

畫面可見，庫克斯遭擊斃後，一灘血跡沿著屋簷向下流。

https://x.com/ChuckGrassley/status/1815875286283538663