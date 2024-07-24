賀上拜下還有辯論看嗎？川普保證「絕對會」 還許願不只一次
美國前總統川普23日表示，絕對會與接棒參選的副總統賀錦麗進行辯論，且希望不只一次。
川普說，參選之初只同意與代表民主黨出選的總統拜登進行兩次電視辯論，拜登退選後，他仍然想與賀錦麗辯論，稱賀錦麗不會有何不同，他們倆有相同的政策。並補充說，願意與賀錦麗辯論不只一次。
川普與拜登此前同意舉行兩場辯論，分別是美國有線電視新聞網（CNN）於6月27日舉行的首場辯論以及美國廣播公司（ABC）將於9月10日舉行的第二場辯論，但川普似乎屬意由與他友好的福斯新聞（Fox News）舉辦。
川普直言，他並不喜歡美國廣播公司，更指美國廣播公司是「一個笑話」與「假新聞」。但他也表示，無論是否由美國廣播公司舉辦，他都會與賀錦麗辯論。
共和黨全國委員會主席沃特利（Michael Whatley）21日向美國廣播公司說，「我們已經說很清楚，我們樂見美國廣播公司的辯論。」
川普競選團隊高階顧問米勒（Jason Miller）則向美國國家廣播公司（NBC）保證，肯定還會有另一場辯論。
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