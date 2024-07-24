拜登疫後重返白宮 24日晚間發表全國演說

美國總統拜登疫後重返白宮，他將於24日晚間8時發表全國演說，說明退選決定及未來六個月的施政重點。

拜登17日確診後，在德拉瓦州隔離休養，直到23日重返白宮；不過，他已於21日透過公開信宣布退選決定，並預告將透過全國演說說明此事。

拜登23日出現在德拉瓦州的空軍基地準備搭機返回白宮，是6天來首次公開露面，他穿著一襲藍色西裝以及標誌性的飛行員款墨鏡，告訴在場守候的媒體「我現在很好」，並豎起大拇指示意。

拜登透過社群平台X預告，將於24日晚間8時發表全國演說，說明未來六個月的施政重點。

這將是拜登本月第二次在全國收視黃金時段，從橢圓辦公室對全國民眾發表演說，上次是14日川普面臨槍擊案後隔日，他呼籲國人團結，用投票解決歧見，而非子彈。

拜登23日在社群平台X表示，自己今天下午回到橢圓辦公室，坐下來聽取國安團隊的每日情報簡報，「擔任你們的三軍統帥，仍是我畢生最大榮幸。」

此外，由於川普在賓州造勢遭遇槍擊事件，特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）請辭。

拜登在X表達對奇鐸數十年公務生涯的感謝，拜登說，對賓州槍擊事件的獨立調查還在進行中，他期待收到並評估結論，拜登表示，這類事件不能重演。