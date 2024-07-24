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華爾街日報：賀錦麗是典型的加州進步左派

中央社／ 紐約23日專電

美國副總統賀錦麗代表民主黨競選總統已成定局，詳細檢視她擔任聯邦參議員與加州檢察長期間政策主張與司法記錄，美國媒體多認為外界對賀錦麗知道的不多，華爾街日報則直言，她是標準的加州進步派，相較總統拜登她「偏左」。

賀錦麗（Kamala Harris）在拜登（Joe Biden）宣布不競選連任後，已獲得足夠民主黨要員與各州黨團支持，將在8月中全國代表大會獲得提名。賀錦麗在華府政壇時間不長，僅有一任副總統與一任參議員資歷，她在加州擔任州檢察長與舊金山檢察官期間的司法記錄，成為各界瞭解她若當選，內政與外交施政可能方向。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，賀錦麗在國會山莊期間，支持保證美國家庭獲得6000美元（約新台幣19萬6000元），讓家戶年收入達到10萬美元（約新台幣328萬元）的法案。她也提出限制租金與雜支最高只能到達家庭收入30%的稅務減免草案，自由派經濟學者當時質疑，這將導致租金高漲。

賀錦麗也與民主黨左派參議員桑德斯（BernieSanders）共同提出，就讀公立大學、家庭年收入低於12萬5000美元（約新台幣410萬元）的學生學費全免法案，這將造成未來10年政府得負擔7000億美元，也會變相鼓勵學校調高學費。她也連署，將65歲以上人士可使用的聯邦醫療保險（Medicare）擴大至所有人，多出的費用由調高富人稅收支付。

她在擔任加州檢察長期間，曾調查埃克森美孚公司（Exxon Mobil）的碳排狀況。

外交政策方面，賀錦麗未多著墨，外界不清楚她的完整想法。擔任副總統期間，她支持拜登的援助烏克蘭政策，對以色列問題未選邊站。

華爾街日報認為，賀錦麗在多數議題上屬標準的加州進步派，相較於拜登，她偏左。未來數週她會調整路線重新面對大眾。

政治網站Politico指出，外界對賀錦麗認識不多，她的政策會是拜登2.0？更偏向左派？還是無法預期的轉變？

川普 美國大選 賀錦麗

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