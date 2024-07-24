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支持票數遠超門檻 賀錦麗穩獲民主黨提名

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國副總統賀錦麗（中）廿二日在白宮南草坪與全美大學體育聯盟運動員一起參加活動時發表講話。這是拜登總統退選支持賀錦麗接棒以來，她首度公開露面。（美聯社）
美國副總統賀錦麗（中）廿二日在白宮南草坪與全美大學體育聯盟運動員一起參加活動時發表講話。這是拜登總統退選支持賀錦麗接棒以來，她首度公開露面。（美聯社）

美國總統拜登廿一日宣布退選，支持副總統賀錦麗接棒，在黨內無人出面挑戰、大老紛紛表態力挺後，賀錦麗迅速獲得各州黨代表表態支持。美聯社統計，支持她的黨代表人數已經遠高於過半數門檻，賀錦麗將穩獲民主黨提名對抗共和黨對手川普

美國眾議院前議長裴洛西等民主黨大老陸續宣布支持賀錦麗競選總統，美聯社估算，截至廿二日，賀錦麗已獲得至少二六六八名黨代表支持，遠超過過半門檻一九七六票。民主黨表示，將在八月七日前完成黨代表線上唱名投票，確定總統候選人，以便在八月十九日舉行全代會正式提名。

賀錦麗廿二日在白宮代替因確診新冠隔離的拜登接見全美大學體育聯盟（NCAA）的大學運動員，她公開讚揚拜登一任的政績超越很多總統的兩任。下午她前往德拉瓦州競選總部對工作人員講話，象徵接棒競選。

拜登廿二日透過電話連線意外現聲，替團隊成員加油打氣，鼓勵他們繼續替賀錦麗助選，「我想說，擁抱她，她是最棒的」。拜登在超過三分鐘的講話中聲音平穩，沒有咳嗽或不適；拜登十七日起確診隔離，多日未現身。

拜登與賀錦麗接連演說，除鞏固競選團隊信心，平順交接團隊外，兩人也將砲火對準前總統川普。拜登說，「川普危害國家」，賀錦麗稱川普為「掠奪者」和「說謊家」，稱川普一旦重返白宮就會剝奪婦女墮胎權。

賀錦麗點名川普是犯了卅四項重罪的刑事犯，她說，她當過檢察官，看過欺壓婦女的掠奪者、欺騙消費者的詐欺犯，以及為私利而犯法的騙子，「我知道川普是什麼德性」。

賀錦麗說，這場選舉不只是與川普的較量，更是美國前景的抉擇；打造強大的中產階級是她的施政目標，要捍衛美國的自由，不能走回頭路，她提到墮胎、槍枝暴力和投票權，唯獨沒提移民議題。

針對退選決定，拜登說，他知道這讓全力投入選戰的團隊成員大感意外也很難接受，但這是正確決定，「我的名字不會出現在選票上，但我會持續全力投入」。

拜登提到自己還有六個月總統任期，會盡可能推動外交和內政，降低家庭支出，為槍枝問題、氣候變遷等議題挺身而出。他表示會全力促成加薩走廊停火，讓人質平安回家，也會持續重建國際聯盟，因為這對美國安全至關重要。

賀錦麗在德拉瓦州競選總部會晤競選團隊成員，宣布競選團隊主席狄倫已同意留任繼續拚選戰，夫婿任德龍陪同賀錦麗現身，這也是賀錦麗宣布角逐總統後的首場競選活動。

川普 美國大選 賀錦麗

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