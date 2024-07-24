賀錦麗穩獲提名參選總統 過半民主黨代表支持、裴洛西也表態力挺

美國總統拜登21日宣布退選，支持副總統賀錦麗接棒，在黨內無人出面挑戰、大老紛紛表態力挺後，賀錦麗迅速獲得各州黨代表表態支持，美聯社統計，支持她的黨代表人數已遠高於過半數門檻，賀錦麗將穩獲民主黨提名對抗共和黨對手川普。

美國眾院前議長裴洛西等民主黨大老陸續宣布支持賀錦麗競選總統，美聯社估算，截至22日，賀錦麗已獲得至少2,668名黨代表支持，遠超過過半門檻1,976票。民主黨表示，將在8月7日前完成黨代表線上唱名投票，確定總統候選人，以便在8月19日舉行全代會正式提名。

賀錦麗22日在白宮代替因確診新冠隔離的拜登，接見NCAA的大學運動員，她公開讚揚拜登一任的政績超越很多總統的兩任。下午她前往德拉瓦州競選總部對工作人員講話，象徵接棒競選。

拜登22日透過電話連線意外現聲，替團隊成員加油打氣，鼓勵他們繼續替賀錦麗助選，「我想說，擁抱她，她是最棒的」。拜登在超過三分鐘的講話中聲音平穩，沒有咳嗽或不適；他17日起確診隔離，多日未現身。

拜登與賀錦麗接連演說，除鞏固競選團隊信心，平順交接團隊外，兩人也將砲火對準前總統川普。拜登說，「川普危害國家」，賀錦麗稱川普為「掠奪者」和「說謊家」，稱川普一旦重返白宮就會剝奪婦女墮胎權。

賀錦麗點名川普是犯了304項重罪的刑事犯，她說，她當過檢察官，看過欺壓婦女的掠奪者、欺騙消費者的詐欺犯，以及為了私利而犯法的騙子，「我知道川普是什麼德性」。

賀錦麗說，這場選舉不只是與川普的較量，更是美國前景的抉擇；打造強大的中產階級是她的施政目標，要捍衛美國的自由，不能走回頭路，她提到墮胎、槍枝暴力和投票權，唯獨沒提移民議題。

針對退選決定，拜登說，他知道這讓全力投入選戰的團隊成員大感意外也很難接受，但這是正確決定，「我的名字不會出現在選票上，但我會持續全力投入」。

拜登提到自己還有六個月總統任期，會儘可能推動外交和內政，降低家庭支出，為槍枝問題、氣候變遷等議題挺身而出。他表示會全力促成加薩走廊停火，讓人質平安回家，也會持續重建國際聯盟，因為這對美國安全至關重要。