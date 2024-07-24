賀錦麗民調落後…還有番苦戰

紐約時報分析，即使賀錦麗出馬參選，要打敗川普還是不容易，最近幾項民調顯示，選民感到憂心的問題其實並不只是拜登年邁而已。

報導指出，絕大多數選民長期以來並不青睞賀錦麗，今年截至目前，不論全國民調或決戰州民調，賀錦麗幾乎都落後川普。從民調數字看來，賀錦麗迎戰川普將與2020年大選局勢不同，當時拜登獲得多數選民喜愛，這次選舉川普微幅領先，最終勝敗將由極少數選民決定。

對於推派民調支持度低的拜登與川普一較高下，許多民主黨人一年前並不擔心，認為絕大多數美國人仍是反對「讓美國再度偉大」（MAGA）主張的。直到今春，拜登團隊仍自我安慰認為，選舉決勝關鍵將是民主，拜登雖有缺點照樣能夠連任。

然而，民調顯示，選民認為拜登有諸多弱點，其中許多與年齡無關，絕大多數選民認為國家走在錯誤方向，經濟、政治體制都已破碎，財務狀況與移民問題令民眾擔憂，這兩項則是川普在民調中的強項。民調結果一再反映，美國民眾渴望改變。

種種考驗讓拜登不能僅憑著民主與墮胎權就能贏得選舉，選情比2020年大選前更嚴峻。紐時指出，賀錦麗在某種程度上有助於滿足選民對改變的期盼，但她畢竟還是拜登政府成員，背負著和拜登一樣的包袱，能否克服挑戰還有待觀察。

賀錦麗如果要克服挑戰，必須拿出樂觀、有希望的願景，並以具體可行的政策做為基礎，但她在2020年參選時，基本上並未能達到這些目標。