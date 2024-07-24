快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賀錦麗民調落後…還有番苦戰

經濟日報／ 記者顏伶如／綜合外電

紐約時報分析，即使賀錦麗出馬參選，要打敗川普還是不容易，最近幾項民調顯示，選民感到憂心的問題其實並不只是拜登年邁而已。

報導指出，絕大多數選民長期以來並不青睞賀錦麗，今年截至目前，不論全國民調或決戰州民調，賀錦麗幾乎都落後川普。從民調數字看來，賀錦麗迎戰川普將與2020年大選局勢不同，當時拜登獲得多數選民喜愛，這次選舉川普微幅領先，最終勝敗將由極少數選民決定。

對於推派民調支持度低的拜登與川普一較高下，許多民主黨人一年前並不擔心，認為絕大多數美國人仍是反對「讓美國再度偉大」（MAGA）主張的。直到今春，拜登團隊仍自我安慰認為，選舉決勝關鍵將是民主，拜登雖有缺點照樣能夠連任。

然而，民調顯示，選民認為拜登有諸多弱點，其中許多與年齡無關，絕大多數選民認為國家走在錯誤方向，經濟、政治體制都已破碎，財務狀況與移民問題令民眾擔憂，這兩項則是川普在民調中的強項。民調結果一再反映，美國民眾渴望改變。

種種考驗讓拜登不能僅憑著民主與墮胎權就能贏得選舉，選情比2020年大選前更嚴峻。紐時指出，賀錦麗在某種程度上有助於滿足選民對改變的期盼，但她畢竟還是拜登政府成員，背負著和拜登一樣的包袱，能否克服挑戰還有待觀察。

賀錦麗如果要克服挑戰，必須拿出樂觀、有希望的願景，並以具體可行的政策做為基礎，但她在2020年參選時，基本上並未能達到這些目標。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

誰當選美總統對我有利？ 學者：賀錦麗

今日敵手是昔日金主 川普曾捐給賀錦麗6000美元

賀錦麗也難敵川普？紐時：高齡非唯一問題 拜登2大包袱仍待解

拜登退選、川普優勢折損 賀錦麗難贏

相關新聞

支持票數遠超門檻 賀錦麗穩獲民主黨提名

美國總統拜登廿一日宣布退選，支持副總統賀錦麗接棒，在黨內無人出面挑戰、大老紛紛表態力挺後，賀錦麗迅速獲得各州黨代表表態支...

賀錦麗穩獲提名參選總統 過半民主黨代表支持、裴洛西也表態力挺

美國總統拜登21日宣布退選，支持副總統賀錦麗接棒，在黨內無人出面挑戰、大老紛紛表態力挺後，賀錦麗迅速獲得各州黨代表表態支...

賀錦麗民調落後…還有番苦戰

紐約時報分析，即使賀錦麗出馬參選，要打敗川普還是不容易，最近幾項民調顯示，選民感到憂心的問題其實並不只是拜登年邁而已。

川普遇刺「重大疏漏」 美特勤局長請辭

美國特勤局局長奇鐸因前總統川普遇刺事件，廿三日宣布辭職。

紐時：擊敗川普需拿出願景政策

紐約時報廿二日分析，即使賀錦麗出馬參選讓民主黨重整旗鼓，要打敗川普還是不容易，最近幾項民調顯示，選民感到憂心的問題其實不...

誰當選美總統對我有利？ 學者：賀錦麗

「若民主黨的賀錦麗當選美國總統，挺台共和黨議員能在國會監督她，確保台灣利益！」政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時指出，若賀錦麗能順利接受提名，現任總統拜登應提前請辭，讓賀錦麗接任總統，可使其聲望上升，有助民主黨勝選。另外，若共和黨川普當選後，他要出賣台灣，國會共和黨議員挺台恐無力改變川普。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。