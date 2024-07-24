聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普遇刺「重大疏漏」 美特勤局長請辭
美國特勤局局長奇鐸因前總統川普遇刺事件，廿三日宣布辭職。
美聯社報導，奇鐸在寫給下屬的電郵表示，「我對安全漏洞負起完全責任」。她表示，「鑒於最近的事件，懷著沉重的心情，我已經做出辭去局長職務的艱難決定」。
奇鐸廿二日出席聯邦眾議院監督暨問責委員會的聽證會作證時，承認川普遇刺事件是「特勤局數十年來最重大疏漏」。她說，「我們失敗了。身為美國特勤局局長，我對任何維安失誤承擔所有責任」。
奇鐸表示，暗殺事件後已致電向川普道歉，但她拒答維安細節惹怒議員，兩黨議員都要奇鐸辭職。
美聯社報導，奇鐸在聽證會上遭兩黨議員斥責數小時。這是奇鐸加入特勤局卅多年來首次到國會作證，她矢言追根究底，確保事件不再重演。
川普十三日遭槍擊，右耳受傷，但奇鐸多次迴避關於調查的問題，激怒議員。
奇鐸作證時說，「特勤局的莊嚴使命，是保護我們國家的領袖。七月十三日，我們失敗了」。她表示，在川普遇刺案發生前，就已加強川普維安措施。
然而，俄亥俄州共和黨眾議員喬登引述華郵的一篇報導，質疑特勤局多次拒絕川普競選團隊在競選活動中，提供額外保護的要求。
奇鐸承認，槍擊事件發生前，當地執法人員發現廿歲的兇手庫克斯拿著類似雙筒望遠鏡的測距儀。她說，當地執法部門目睹庫克斯的可疑行徑後，拍下並分享照片，但這個情況直到庫克斯開槍前幾秒，才被視為「威脅」。
奇鐸被問及為何屋頂上沒有特勤局探員，或當局是否出動無人機巡邏監視時，奇鐸表示，她仍在等待調查結果，這番話惹怒委員會成員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言