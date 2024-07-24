川普遇刺「重大疏漏」 美特勤局長請辭

美國特勤局局長奇鐸因前總統川普遇刺事件，廿三日宣布辭職。

美聯社報導，奇鐸在寫給下屬的電郵表示，「我對安全漏洞負起完全責任」。她表示，「鑒於最近的事件，懷著沉重的心情，我已經做出辭去局長職務的艱難決定」。

奇鐸廿二日出席聯邦眾議院監督暨問責委員會的聽證會作證時，承認川普遇刺事件是「特勤局數十年來最重大疏漏」。她說，「我們失敗了。身為美國特勤局局長，我對任何維安失誤承擔所有責任」。

奇鐸表示，暗殺事件後已致電向川普道歉，但她拒答維安細節惹怒議員，兩黨議員都要奇鐸辭職。

美聯社報導，奇鐸在聽證會上遭兩黨議員斥責數小時。這是奇鐸加入特勤局卅多年來首次到國會作證，她矢言追根究底，確保事件不再重演。

川普十三日遭槍擊，右耳受傷，但奇鐸多次迴避關於調查的問題，激怒議員。

奇鐸作證時說，「特勤局的莊嚴使命，是保護我們國家的領袖。七月十三日，我們失敗了」。她表示，在川普遇刺案發生前，就已加強川普維安措施。

然而，俄亥俄州共和黨眾議員喬登引述華郵的一篇報導，質疑特勤局多次拒絕川普競選團隊在競選活動中，提供額外保護的要求。

奇鐸承認，槍擊事件發生前，當地執法人員發現廿歲的兇手庫克斯拿著類似雙筒望遠鏡的測距儀。她說，當地執法部門目睹庫克斯的可疑行徑後，拍下並分享照片，但這個情況直到庫克斯開槍前幾秒，才被視為「威脅」。

奇鐸被問及為何屋頂上沒有特勤局探員，或當局是否出動無人機巡邏監視時，奇鐸表示，她仍在等待調查結果，這番話惹怒委員會成員。