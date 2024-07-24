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紐時：擊敗川普需拿出願景政策
紐約時報廿二日分析，即使賀錦麗出馬參選讓民主黨重整旗鼓，要打敗川普還是不容易，最近幾項民調顯示，選民感到憂心的問題其實不只是拜登總統年邁而已。
報導指出，絕大多數選民長期以來並不青睞賀錦麗，今年以來不論全國民調或決戰州民調，賀錦麗幾乎都落後川普。
紐約時報在賓州進行的民調顯示，可能參加投票的選民當中，僅百分之四十二對賀錦麗持正面看法，對川普存正面看法的受訪者有百分之四十六。二○二○年大選之前的相同民調，百分之五十一受訪選民對拜登有正面看法。
從民調數字看來，賀錦麗迎戰川普將與二○二○年大選局勢不同，當時走溫和路線的拜登獲得絕大多數選民喜愛，這次局面卻是川普微幅領先，選舉勝敗將由極少數選民決定。這些選民可能是民調專家稱呼的「兩邊都討厭者」，對兩位候選人都不喜歡。
民調顯示，選民認為拜登有許多弱點，其中不少與年齡無關，絕大多數選民認為國家走在錯誤方向，經濟、政治體制都已破碎，民眾為了財務狀況與移民問題感到擔憂，這兩項則是川普在民調當中的強項。民調結果一再反映，美國民眾渴望改變。
賀錦麗在某種程度上有助於滿足選民對改變的期盼，但她畢竟是拜登政府成員，背負著和拜登一樣的執政包袱，能否克服挑戰還有待觀察。
賀錦麗如果要克服挑戰，必須拿出樂觀、有希望的願景，並以具體可行的政策做為基礎，但是她在二○二○年參選時，基本上卻沒能達到這些目標。
共和黨副總統候選人范斯廿二日已在首場個人造勢痛批賀錦麗，稱她「比拜登糟糕百萬倍」。
范斯說，賀錦麗「支持拜登每一個錯誤決定，甚至對他的精神狀態說謊」。
范斯還說，拜登政府任內的高通膨和糟糕的移民政策，賀錦麗都有分。
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