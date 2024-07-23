快訊

不斷更新／凱米強襲！7縣市放颱風假 全台24日停班停課一覽

神準！這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
摩根大通資產管理策略師岑博智1月就神準預測，拜登（見圖）會退出美國總統競選。美聯社
摩根大通資產管理策略師岑博智1月就神準預測，拜登（見圖）會退出美國總統競選。美聯社

摩根大通資產管理策略師岑博智（Michael Cembalest）1月就預測，拜登會退出2024年美國總統競選，他還可能料中自駕車遭遇強烈反彈，以及烏克蘭戰爭還會拖上很長一段時間。

Business Insider報導，摩根大通的市場及投資策略部主席岑博智在其「2024年十大可能意外」的清單中，準確預料拜登會退選。這份清單發表在摩根資產管理公司元月1日的《市場展望》上。

岑博智在報告中說：「拜登總統將以健康因素為由，在超級星期二及11月大選之間的某個時刻退選。拜登將火炬傳遞給民主黨全國委員會指定的接替候選人。」岑博智說：「對一位從就職以來創造約10%就業的總統而言，支持率很低。」

除了預測拜登會退選外，岑博知的清單上還包括對美元匯率和貸款市場的技術性預測，以及對科技及地緣政治發展的預測。他說：「對自駕車的反彈即將到來」，「我相信民眾可能會強烈反彈，自駕車就像令人鄙視的城市滑板車瘟疫一樣，為某些人帶來便利，也為其他人帶來危險與不便。」他以光學雷達（lidar，自駕車使用的感測器）製造商股價下跌為例，說明自駕車面臨的挑戰。

若岑博智的預測準確，對像馬斯克等電動車創業家而言無異是一大打擊。馬斯克將特斯拉的未來押注在預定10月推出的一款機器人計程車上。

在地緣政治方面，岑博智說：「我們不認為烏克蘭戰爭將很快獲得解決。」他在1月的報告中說：「儘管俄羅斯已損失了87%的戰前現役部隊（315,000人）和三分之二的坦克，但並未停火，戰爭又拖了一年。」

岑博智的預測與拜登政府對這場衝突的說法相吻合。美國陸軍上將卡沃里（Christopher Cavoli）4月在國會軍事委員會的聽證會上說，現在俄軍規模比入侵烏克蘭時擴大了15%。

卡沃里說：「過去一年，俄羅斯的前線兵力從36萬人增加至47萬人。」「無論烏克蘭戰爭的結果如何，俄國都將比入侵時更強大、更致命，對西方更憤怒。」

小摩 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗也難敵川普？紐時：高齡非唯一問題 拜登2大包袱仍待解

拜登退選、川普優勢折損 賀錦麗難贏

拜登退選副手賀錦麗接棒！她民調支持度和川普不相上下

拜登退選聯想換柱 黃健庭：這件事傷害朱立倫至今

相關新聞

神準！這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事

摩根大通資產管理策略師岑博智（Michael Cembalest）1月就預測，拜登會退出2024年美國總統競選，他還可能...

川普仇女標籤撕不掉 賀錦麗或可放手一搏「窮追猛打」

被控性行為不端、長年外遇、限制墮胎、性別歧視，川普女性問題纏身，民主黨人或可就此放手一搏，讓賀錦麗在這方面窮追猛打

賀錦麗會選擇誰做搭檔？盤點民主黨內政治新星們

美國副總統賀錦麗儼然成為民主黨內獲得總統候選人提名的大熱門，幾個潛在競爭對手都準備跟隨拜登支持她接棒。

Z世代力挺賀錦麗 「頑童」與「椰子」頓成網路超夯迷因

最後一刻投入美國總統選戰的賀錦麗（Kamala Harris）正如火如荼形塑自己形象，而網民動作更快，在網路上傳大量有關...

川普遇刺維安疏失 美特勤局長堅不辭職…坦言「任務失敗」

美國特勤局（US Secret Service）局長奇鐸今天因川普遇襲案前往國會作證。面臨兩黨呼籲她下台以示負責的呼聲，...

日官房長官：無論誰入主白宮 將持續與美國就台海和平合作

美國前總統川普選情看好可能重回白宮，日本內閣官房長官林芳正接受路透專訪，被問到川普若當選是否會影響美國對印太的承諾時說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。