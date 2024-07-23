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川普遇刺維安疏失 美特勤局長堅不辭職…坦言「任務失敗」

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國特勤局局長奇鐸今天因川普遇襲案前往國會作證。 路透
美國特勤局局長奇鐸今天因川普遇襲案前往國會作證。 路透

美國特勤局（US Secret Service）局長奇鐸今天因川普遇襲案前往國會作證。面臨兩黨呼籲她下台以示負責的呼聲，她坦言自己與特勤局「任務失敗」，但仍堅不辭職。

路透社報導，奇鐸（Kimberly Cheatle）今赴聯邦眾議院監督暨問責委員會（House Committee on Oversightand Accountability）作證。通常在多數議題上針鋒相對的共和黨籍委員會主席柯默（James Comer）和民主黨籍委員會資深議員拉斯金（Jamie Raskin）罕見同聲呼籲奇鐸下台。

柯默告訴奇鐸，「這個委員會向來不是以兩黨合作聞名，但我認為，今天我們在失望中達成了共識。我們都對您的領導能力沒有信心。」

拉斯金也表示，奇鐸「在本國史上極為急迫且敏感的時機失去了國會的信任」。

面對共和黨聲稱特勤局拒絕提供資源來保護川普，奇鐸堅稱，早在槍擊案發生前就已為川普加強維安。

在這場長逾4個半小時的聽證會中，奇鐸坦言7月13日的槍擊事件是「特勤局數十年來在工作上最重大的失敗」，並將這起案件與1981年前總統雷根遇刺事件相比擬。

然而，她一再拒絕議員要求辭職的呼聲，一度甚至宣稱，「我自認是目前領導特勤局的最佳人選。」

針對兩黨議員所提出，關於維安範圍、官員事前對潛在威脅的掌握狀況和應對決策，以及嫌犯可疑行為等問題，奇鐸還屢次拒絕回應。

今天的聽證會是國會針對川普遇刺未遂案的首輪監督。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）24日將赴聯邦眾議院司法委員會（House JudiciaryCommittee）作證。眾院議長強生（Mike Johnson）日前也說，眾院將成立具有傳票權的跨黨派工作小組。

川普 特勤人員 美國大選

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