誰當選美總統對我有利？ 學者：賀錦麗

「若民主黨的賀錦麗當選美國總統，挺台共和黨議員能在國會監督她，確保台灣利益！」政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時指出，若賀錦麗能順利接受提名，現任總統拜登應提前請辭，讓賀錦麗接任總統，可使其聲望上升，有助民主黨勝選。另外，若共和黨川普當選後，他要出賣台灣，國會共和黨議員挺台恐無力改變川普。

提名後再退較好

問：美國的眾議院議長強森、川普的副手范斯近日都要求拜登不只退選，甚至還要辭職，認為拜登已經不適合擔任總統，想請問老師怎麼看？

嚴震生：如果說是引用憲法25條修正案，拜登總統已經無法視事，所以要由賀錦麗來接任，否則的話要拜登自己願意才行。我覺得這樣做有點像是逼宮了，而且有配合共和黨的情況。可以賀錦麗確定提名，拜登再辭職，我覺得會比較好。

難擋川普賣台

問：請教老師，對台灣而言，賀錦麗或是川普，我們比較適合押寶誰？

嚴震生：我認為賀錦麗上台對台灣比較有利。因為共和黨的議員支持台灣的很多，如果賀錦麗有任何對台灣不利的行為出現，共和黨的議員必會奮力爭取台灣的利益。但如果川普要出賣台灣，共和黨議員根本就沒有人能與他對抗。

問：黨內沒有辦法抵抗川普嗎？

嚴震生：川普勢力很大，只要他改變立場，下面的人完全沒有辦法抗衡，就只能配合跟著他。但如果是賀錦麗當選，她對台灣有什麽不利的話，共和黨基於對中國的抵抗，就會有大動作反制。

找搖擺州長擴大支持

問：目前還很難分辨他們誰的勝算大？

嚴震生：當然，現在雖然還是川普聲望大。但還要看賀錦麗能不能在未來幾個月把團隊整理好，然後競選團隊把士氣帶出來，她可能可以在年輕人、婦女與少數族裔的選票更加鞏固。此外，賀錦麗來自於灣區，大概也可以讓灣區科技業的捐款與票回流。

如果賀錦麗能夠提名賓州州長夏皮羅作為副手的話，就很有可能把搖擺州的票拿回來，這個還蠻重要的。最後，夏皮羅是猶太裔，所以可以讓更多猶太裔金主的錢進來。

歐巴馬非典型黑人

問：第一時間知道拜登退選，賀錦麗接替的時候，令人立刻聯想到，賀錦麗既是女性、又是黑人與亞裔。如果這次賀錦麗果真當選，是否會對美國來說也是了不起的里程碑？

嚴震生：沒錯，當年歐巴馬上台的時候，他雖然也是黑人，卻是一個最不像黑人的黑人。他雖然是非洲裔，但是他母親是白人，他也不是傳統黑人。而且他不是在貧民區、大都會區或者是很窮的地方長大，而是在夏威夷長大的。

整個的背景就不一樣，所以有那個時候有人在講，歐巴馬是美國人、也是非裔，但他卻不是非裔美國人，因為他不是傳統黑人的政治人物。

賀錦麗需重新包裝

他等於是最像白人的黑人，所以很多白人也會投給他。我曾聽美國人講過，他們寧願投給黑人，也不會投給女性。很多美國人高中畢業而已、沒有讀大學，這些人幾乎都是投共和黨。

所以賀錦麗怎麽樣能夠把身段降下來，不要看起來是個來自於灣區的傲慢政治精英，我覺得就要重新包裝了。

問：但是如果萬一賀錦麗真的選上，你覺得會創下什麼紀錄？

嚴震生：我覺得其實就是改造這個民主先進國家，對於美國歷史學家來講，美國不斷在書寫人類在政治上面的進步。美國等於是世界上第一個民主的國家，還有對移民的包容性。

三重身分創歷史紀錄

賀錦麗就是真正的移民第二代，父親來自於牙買加、母親來自於印度，開創美國「首次」總統的紀錄。

問：也就是創下美國首次由非裔女性當選總統？

嚴震生：她還有亞裔血統。

問：第一個亞裔、非裔與女性總統，如果賀錦麗的當選是三重紀錄，很不得了的一件事，但美國人肯聽亞裔、非裔與女性的指揮嗎？

嚴震生：如果今天連英國都選出印度裔後裔擔任首相，如果換成美國的話，為什麽不行？

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