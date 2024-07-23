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Z世代力挺賀錦麗 「頑童」與「椰子」頓成網路超夯迷因

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
最後一刻投入美國總統選戰的賀錦麗正如火如荼形塑自己形象。 法新社
最後一刻投入美國總統選戰的賀錦麗正如火如荼形塑自己形象。 法新社

最後一刻投入美國總統選戰的賀錦麗（Kamala Harris）正如火如荼形塑自己形象，而網民動作更快，在網路上傳大量有關椰子和brat的笑話來表達對她的支持。

英文字brat有頑童、小搗蛋的意思。英國流行小天后酷娃恰莉（Charli XCX）最新專輯名稱用的也就是這個字。

美國總統拜登宣布放棄競選連任，並支持賀錦麗接棒後，酷娃恰莉昨天在社群媒體X貼文，說：「賀錦麗是brat。」

綜合法新社和路透社報導，推文一出，引發1990年代末至2010年代初期出生的Z世代（Gen Z）在網路跟著起舞，導致許多賀錦麗跟著酷娃恰莉音樂起舞和說笑的梗圖在網路瘋傳。

賀錦麗也順水推舟，把社群平台上Kamala HQ帳號的背景色，套上跟酷娃恰莉BRAT專輯一樣的萊姆綠。

但到底什麼是brat？美國有線電視新聞網（CNN）解釋說，這個字不太像名詞，而是一個概念，但它也可以是某個事物。

對酷娃恰莉來說，她預想的brat，是某個有著「一包菸、一個Bic打火機和穿著一件白色且有很多綁繩上衣」的人。

她在社群平台TikTok分享的影音解釋說：「你就像那個有點邋遢、喜歡開趴，而且有時可能會說一些蠢話的女生。」

她說，這個人「感覺像自己，但也可能情緒崩潰。但有點像靠開趴走過一切，是個非常誠實，非常直率，有點起起伏伏。像是會做一些蠢事，但這就是brat」。

酷娃恰莉的發言人婉拒採訪要求。

網路除了這波brat趨勢，還有另一個梗很夯：一段2023年演說的錄音片段。這場演說當時被批評者嘲笑，如今卻成了獲Z世代擁抱的某種存在主義哲學。

賀錦麗當時在演說中，援引她母親過去常問說，「你以為你從椰子樹上掉下來的嗎？」她說完笑了出來，接著一臉嚴肅地說：「你存在與你的背景息息相關，無論是你生活周遭還是在你之前所發生的事。」

網路蜂巢思維便以椰子表情符號（emoji），當作賀錦麗的非官方競選符號。根據TikTok說法，TikTok用戶在至少3000個影片中使用了「椰子樹」演講的音軌。

除了網路，向來很會在第一時間搭上政治順風車的華府各大酒吧，也跟著開始提供椰子主題的飲料，鳳梨可樂達（pina colada）有可能再掀流行。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

川普 美國大選 賀錦麗

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