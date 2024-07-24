川普喊收保護費「台灣人很有錢」原因為何？ 馬斯克一張圖揭真相

美國共和黨總統參選人川普跟輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，兩個人都擁有「一字萬金」的本事。顯然，狂人川普更勝一籌，還大言不慚說，「他們（台灣）拿走我們的晶片事業。他們超級有錢，應該付我們保護費。」短短七個交易日，台股加權指數大跌2160點，台積電股價重挫141元，跌幅達13.05％，讓買在高點的股民欲哭無淚。為何川普敢跟台灣嗆聲「要保護費」？

近月以來，台股上沖下洗，很多人被迫洗了一場「三溫暖」。

打從「AI教父」黃仁勳於5月26日抵達台北松山機場後，台灣隨即掀起一股AI旋風，他宛如流量明星般，所到之處擠滿追捧的粉絲；甚至在6月5日送給台積電新董事長魏哲家（6月4日接任）一份大禮，對外宣稱「台積電股價太委曲」，導致ADR飆漲近7％，6日股價直接跳空大漲44元、衝上898元，漲幅逾5％，股價、市值雙雙創下歷史新高，終於在7月4日站上千元大關。從此，台積電股價一去不回頭，很多投資客都抱撼不已。

正當投資人都沉浸在AI的榮景當中時，狂人川普的一席話，硬生生將台股、台積電打到骨折。

7月17日（台灣時間），《彭博商業周刊》發布6月25日專訪川普的內容。當談到保衛台灣免受中國大陸侵略的概念時，他的態度頗為冷淡。川普認為，隔著半個地球去保衛一個島嶼存在實際的困難，他要台灣向美國支付保護費。

川普隨即話鋒一轉說，「他們（台灣）確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」「我的意思是，我們到底有多蠢？他們拿走我們所有晶片事業。他們超級有錢。」

他這席話何止價值千金、萬金，台股應聲倒地；自從川普中槍，當選機率大幅攀升後，市場更鎖定他的談話，股匯市不確定因素大大增加，導致外資連賣五日（截至7月19日），賣超1665.29億元、台積電股價也從1040元一路下滑，7月22日盤中一度來到938元，最後以939元坐收，累計從7月11日最高的1080元，七個交易日狂跌141元，跌幅13.05％。

美國最有錢的前五名移民家庭，都被亞洲國家包了

為何川普如此看得起台灣人，毫不避諱地說「他們（指台灣）超級有錢」？

而川普沒說清楚講明白的原因，特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）找到了，也幫他說了。於美國時間7月18日，將答案公布在X平台上。他PO出2018年美國人口普查局的統計數據，將來自不同種族、後裔家庭的收入中位數攤在陽光下。

Wow, America really is the land of opportunity! https://t.co/YT5PoXI868 — Elon Musk (@elonmusk) 2024年7月18日

世人這才驚覺，原來川普說「台灣人很有錢」是有所本的？

根據美國人口普查局的數據顯示，家庭收入中位數第一名的是印度裔家庭，以11萬9858美元（約394.45萬台幣）奪下冠軍，緊接著就是台灣裔的家庭，中位數為9萬5736美元（約315萬新台幣），第三名則是中國裔家庭為8萬1487美元、第四名日本裔家庭8萬36美元，第五名則是巴基斯坦裔家庭的7萬7315美元。

美國最有錢的移民家庭，前五名全被亞洲國家包了。馬斯克還意有所指地說：「哇！美國真是充滿機會的土地！」

看到美國人口普查局的調查，台灣民眾應該是五味雜陳吧！台裔能在美國獲得機會、完成夢想，成為人人稱羨的高收入家庭，例如黃仁勳、超微半導體（AMD）的董事長、執行長蘇姿丰等等，我們感到與有榮焉；但，卻因此被川普認為「超級有錢、必須付保護費」，實屬無妄之災。

其實，懂國際局勢的人都知道，這根本與「有沒有錢」無關，就是鮮活的地緣政治啟示錄而已，首當其衝的股匯市暴跌，自不在話下。然而，這不過是川普開出的第一槍而已，隨著美國大選逼近、中美關係緊繃、南海局勢詭譎多變，還會不會有川普2.0、3.0出現，身處政治敏感地帶的台灣執政黨，又豈能不戒慎恐懼啊！

（本文出自2024.07.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）