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川普仇女標籤撕不掉 賀錦麗或可放手一搏「窮追猛打」

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
希拉蕊是美國至今唯一獲主要政黨提名為總統候選人的女性，而賀錦麗越來越有可能成為第2位。 法新社
希拉蕊是美國至今唯一獲主要政黨提名為總統候選人的女性，而賀錦麗越來越有可能成為第2位。 法新社

被控性行為不端、長年外遇、限制墮胎、性別歧視，川普女性問題纏身，民主黨人或可就此放手一搏，讓賀錦麗在這方面窮追猛打。

法新社報導，川普2016年被民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）指控仇女，現在也面臨賀錦麗的類似攻擊。希拉蕊是美國至今唯一獲主要政黨提名為總統候選人的女性，而賀錦麗越來越有可能成為第2位。

川普婦女票能不能增加，攸關共和黨贏不贏得下11月大選。他2020年敗給拜登時，女性票僅拿42%，拜登拿了57%。

上週在密爾瓦基舉行全國代表大會時，共和黨傾全黨之力，努力想軟化這位78歲億萬富翁的粗暴形象，除了前任和現任同事不吝大力吹捧，川普幾位女性家族成員也被請來站台。

川普長孫女凱伊（Kai Madison Trump）分享「一個普通的爺爺」的故事，說他「會趁我爸媽不注意的時候拿糖果和汽水給我們」。

如此稱許，與川普被大眾認定為性掠奪者的形象大相逕庭。他炫耀自己對女性毛手毛腳的「事蹟」，他的不忠更是天下皆知。據稱他與成人雜誌「花花公子」（Playboy）女郎以及情色女星有染，欺騙了第3任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）。

●「肥豬」、「狗」、「邋遢」

去年，川普性侵作家卡洛爾（E. Jean Carroll）罪名成立，法官稱川普「強暴」，在這起訴訟須賠償卡洛爾8800萬美元。

首度爭取提名初選期間，川普批評共和黨唯一女性競爭對手的樣貌，還暗示另一位對手德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的夫人很醜。

幾年前，他曾在霍華德史登（Howard Stern）的節目中，吹噓自己跟著環肥燕瘦的選美佳麗進入更衣室。

選民們也沒忘記，2015年，川普在一場初選辯論中發言惹議。當時提問人凱利（Megyn Kelly）要求川普說明，為何會用「肥豬」、「狗」、「邋遢」、「讓人感到噁心的動物」等文字，來形容他不喜歡的女性。

川普對這個問題頗有微詞，後來他說，凱利「身上各個地方都有血流出來」。

川普勝選後，多達500多場女性遊行抗議活動在美國和數十個外國城市上演。

川普否認從猥褻、騷擾到強暴的十多條不當性行為指控。2017年川普白宮的官方立場是，這些女性都在說謊。

●難對付的女對手

投票推翻聯邦墮胎保障的最高法院法官之中，有3位是川普任命。

而賀錦麗不僅曾任檢察官，曾以詐欺和性侵罪名關押男性，也大力支持墮胎。

政治策士、諮詢公司Espora執行長古提瑞茲（SergioJose Gutierrez）表示，雖然賀錦麗可能很難與溫和派以及年長女性打交道，但2020年郊區女性和職業婦女組成的民主黨聯盟，可以幫她打進這塊。

古提瑞茲說：「小鎮選民、銀髮族和經濟保守派依舊是川普的鐵票，但要和一位很難對付的女性對打，他得要好好適應才行。」

川普 美國大選 賀錦麗

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