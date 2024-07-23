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賀錦麗角逐美總統 專家：對中採取鷹派以求勝

中央社／ 台北23日電
美國總統拜登21日宣布退出選舉，媒體統計，表態支持副總統賀錦麗的黨代表人數已超過提名門檻；美國專家分析，她在選戰過程中將會對中國採取鷹派態度，以增加勝選機率。圖／法新社
美國總統拜登21日宣布退出選舉，媒體統計，表態支持副總統賀錦麗的黨代表人數已超過提名門檻；美國專家分析，她在選戰過程中將會對中國採取鷹派態度，以增加勝選機率。圖／法新社

美國總統拜登21日宣布退出選舉，媒體統計，表態支持副總統賀錦麗的黨代表人數已超過提名門檻；美國專家分析，她在選戰過程中將會對中國採取鷹派態度，以增加勝選機率。

拜登（Joe Biden）決定不連任後，民主黨將由3949名黨代表投票決定總統提名人，賀錦麗（Kamala Harris）至少要拿下1976票的過半門檻。華盛頓郵報統計，至22日晚間已有2214名黨代表回覆詢問，表態支持賀錦麗，69名黨代表還沒決定，1666名黨代表還沒聯繫上。

美國之音今天報導，在就任副總統之前，賀錦麗的政治生涯基本上都集中在內政。自2021年就任以來，她並沒有訪問中國，只是與中國國家主席習近平在第三方場合簡單會面。

專家認為，為了提高打敗共和黨候選人川普（Donald Trump）的機率，賀錦麗在競選過程中可能會對中國採取鷹派姿態。

美國華府智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）國防事務主任卡吉亞尼斯（Harry Kazianis）認為，這並不是基於她先前的行為，而是更多基於在華盛頓特區，人們正在形成一種共識，即中國是自蘇聯以來對美國最重大的地緣政治威脅。

卡吉亞尼斯提到，在這樣的氛圍下，加上賀錦麗自身外交經驗的不足，她將在中國議題上採取鷹派態度。這包括支持南海的盟友，向台灣運送武器以及展現根據需要提高關稅的決心。甚至賀錦麗在接下來的競選中也可能會把中國當作頭號威脅。

喬治城大學美中全球議題對話計畫資深研究員韋德寧（Dennis Wilder）認同賀錦麗將在競選中對北京採取強硬態度以提高勝選機率，但考量到實際，她仍舊會與北京維持接觸。

韋德寧說，如果賀錦麗當選，她不會贊成讓兩個經濟體脫鉤，她會贊成繼續與中國進行貿易，但她會繼續推行「小院高牆」政策，限制新興技術進入中國。

川普 拜登 美國大選 習近平 賀錦麗

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