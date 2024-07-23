川普與金正恩關係好？北韓打臉：任內朝美關係未有積極變化

美國前總統川普日前在共和黨全代會演說時強調，與北韓領導人金正恩相處融洽，還說金正恩想念自己。對此，北韓官方媒體朝中社報導，北韓不在乎川普此番言論，因為美國不論哪一個政府掌權，民主共和兩黨內訌導致的混亂政治都不會改變。

川普日前在共和黨全代會演說時表示，他與金正恩相處融洽，與「擁有大量核武的人相處真是太好了」，還說金正恩想念他。

朝中社發表評論指，川普的言論令人對朝美關係抱有幻想，但美國不論哪一個政府掌權，民主共和兩黨內訌導致的混亂政治都不會改變，因此朝方對相關的言論無動於衷。

評論稱，必須嚴格區分國家外交政策和私人情感，美國奉行對其最惡毒且頑固的敵對政策。呼籲美國不論誰入主白宮，都應在北韓問題上做出正確抉擇。

評論指出，川普在執政時，雖然試圖宣揚與金正恩間的親密關係，並嘗試反映到兩國關係上，但最終未能帶來積極變化。

川普與金正恩舉行三次面對面峰會，但在2019年河內峰會以無達成任何協議告終後，兩國關係陷入停滯。