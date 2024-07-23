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拜登退選副手賀錦麗接棒！她民調支持度和川普不相上下

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

距離11月5日美國總統大選投票僅剩100多天，現任總統拜登拋出退選震撼彈，並且表態全力支持副手賀錦麗披掛上陣，不過最後由誰出馬角逐，還得等8月民主黨黨代表投票，才能正式決定參選人。其他被點名的人包括加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）和伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）。根據CNN最新民調顯示，賀錦麗支持度緊咬共和黨對手川普，目前雙方僅相差1％，皆無領先優勢。

拜登確診隔離　裴洛西、歐巴馬疑煽動黨內逼宮

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/21）統計調查，拜登退選21日探索概念出現「像狗一樣攻擊拜登、退選震撼彈、隔離中逼退、川普交易」等字詞。拜登因確診新冠病毒而於自宅隔離，媒體披露，美國前眾院議長裴洛西與前總統歐巴馬煽動黨內人士勸退拜登。美國前總統川普更是屢次嘲笑總統拜登虛弱，也嘲笑包括裴洛西在內高層極力說服拜登退選，稱裴洛西「像狗一樣攻擊拜登，瘋得跟臭蟲沒兩樣」。

拜登退選　分析師估川普交易短線恐會震盪

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

由於投資人看好川普會勝選，而在金融市場興起的「川普交易」，也就是基於川普的政策和政治傾向所進行的投資策略，拜登退選後，川普交易會升溫嗎？據說，若賀錦麗能夠迅速動員起來，給川普實質性的衝擊，那麼預計波動會持續下去。然而，如果川普在民調中繼續領先，投資者認為他的獲勝不可避免，那麼川普交易就會占據上風，波動性就會下降。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月21日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『拜登退選』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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