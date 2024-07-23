舊金山挺賀錦麗集會 美年輕人說選舉攸關台美民主

舊金山民主黨領袖和支持者今天聚集市政廳力挺賀錦麗角逐總統，吸引不同膚色、性別、年齡族群現身。15歲的女孩拉鞏尼曾遊學台灣，她受訪表示，這場選舉對台美民主至關重要。

舊金山市政廳前，市長布里德（London Breed）以高亢語氣呼籲選民「團結一心」，支持舊金山灣區出身的民主黨不二人選賀錦麗（Kamala Harris）。

布里德向民主黨支持者喊話，要大家捲起袖子全力助選，「我們已經沒有時間瞎折騰，去想是這個人好、還是那個人好，賀錦麗就是那個人」。

全場高聲歡呼、展現高昂士氣。自美國總統拜登（Joe Biden）宣布放棄競選連任後，賀錦麗表態爭取提名。競選團隊表示，24小時內募得8100萬美元（約新台幣26.8億元）寫下紀錄，舊金山民主黨人一掃近日的低迷氣氛。

集會現場，輪番致詞的民主黨領袖有非裔的布里德和加州主計長郭嫻（Malia Cohen）、台裔的舊金山市府律師邱信福（David Chiu）和民主黨中央委員會主席湯曉慧（Nancy Tung），呈現「亞非裔族群」對賀錦麗的支持。

台下，不同年齡、膚色、種族的人高舉標語。留著一頭棕色長髮的美國女孩拉鞏尼（Autumn Ragone）接受中央社訪問表示，雖然她還沒有投票權，但是她支持賀錦麗成為美國第一位女總統，「她象徵民主黨振興，年輕選民會站出來」。

當記者表明來自台灣後，拉鞏尼便改以中文表示之前她曾到台灣遊學，在舊金山也一直在學中文，台灣寄宿家庭曾跟她聊到台美關係。她認為，台美都支持民主，有很多相似之處，台灣也有過女總統，這場選舉攸關台美關係發展。

拉鞏尼說，她知道共和黨對台美關係同等重要。

談到她對選舉的觀察，她有感年輕人似乎不太投票，因為不懂選舉對他們生活有什麼影響，但每張票都很重要，她希望站出來為國家、為民主黨豎立榜樣，並「提醒別人投票，讓大家瞭解這次選舉對美國、對其他國家的重要意義」。

拉鞏尼觀察到，拜登退選並支持賀錦麗接棒，很多民主黨人感到振奮，尤其在舊金山，因為賀錦麗過去長期在舊金山擔任檢察官，不少市民都很期待。

另一名支持者馬帝尼茲（Jim Matinez）說，他認為賀錦麗是非常有活力的女性，她當選可以維護美國民主，也會為女權、為人權持續奮戰。

馬帝尼茲認為，賀錦麗是位鐵娘子，個性很堅強，是時候讓女性當家。

邱信福回憶起賀錦麗當年競選舊金山檢察官的情景，並特地穿上當時的競選T恤，上面寫著「亞裔支持賀錦麗」。他犀利指出，由出身檢察官的賀錦麗出戰被判34項罪名的川普（Donald Trump），「沒有人比她更具備資格」。

湯曉慧則向支持者表示，賀錦麗體現民主價值，是美國的未來，在這場選戰中，民主價值觀岌岌可危，她帶領群眾高喊「當我們戰鬥、我們就一定贏」。