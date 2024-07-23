挺賀錦麗 舊金山台裔民主黨領袖駁「輕罪化」責難

舊金山市民主黨中央委員會今天舉行挺賀錦麗團結集會。針對有選民質疑賀錦麗擔任加州檢察長期間推動輕罪化，台裔市府律師邱信福、中央委員會主席湯曉慧受訪反駁說「她聰明打擊犯罪」。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天退選，表態交棒副總統賀錦麗（Kamala Harris）。舊金山市民主黨領袖今天齊聚一堂，高喊「團結支持賀錦麗」。

賀錦麗出生加州奧克蘭，在擔任聯邦參議員之前，曾任舊金山地區檢察官、加州檢察長，與台裔背景的舊金山市民主黨中央委員會主席湯曉慧（NancyTung）、及舊金山市府律師邱信福（David Chiu）一起共事過。

加州主政者近年因犯罪率上升受到不少選民批評，2014年通過的「47號提案」，將一些非暴力財產犯罪從重罪降級為輕罪，當中一項關於偷竊財產低於950美元（約新台幣2萬9000元）視作輕罪的規定，更引發「零元購現象」爭議。

由於「47號提案」是在賀錦麗擔任加州檢察長任內通過，部分選民、尤以重視治安問題的亞裔選民認為賀錦麗在法案推動過程中扮演要角，無法動員支持。

針對這項質疑，邱信福接受中央社訪問時表示，賀錦麗擔任檢察官時曾因「打擊犯罪過於嚴厲」遭致批評，因此外界將她與犯罪劃上等號是「諷刺的」。

邱信福說，賀錦麗任職期間，負責確保司法系統運作透明公正。她的想法是以聰明的方式打擊犯罪、以數據為導向、確保執行成效，「絕對是強硬派」。

邱信福認為，在刑事司法改革爭辯上，對賀錦麗貼上特定標籤有欠公平。

邱信福也向亞裔社群喊話，呼籲民眾支持一位與亞裔社群合作長達數十年之久的亞裔總統，而非投給一位在疫情期間「激化仇恨亞裔情緒」的總統。

「川普和他的共和黨盟友口中的『中國病毒』，引發數千起反亞裔暴力和仇恨，我們不能忘記他棄我們於不顧，對我們社群造成無法彌補的傷害和悲劇。」

湯曉慧則告訴中央社，賀錦麗提出的政策是聰明打擊犯罪，因為受指控和遭定罪的人，大多數會重返社區，所以如果不採取行動改變他們的行為、提供支援體系，他們離開監獄後會重蹈覆轍。湯曉慧指出，這是一項必要的干預措施。

「47號提案」當初立意在減輕司法系統負擔，將資源轉向教育和治療計畫。

另外，賀錦麗曾參選上屆美國總統，但在民主黨初選時便失利。回應賀錦麗如何在這場競爭激烈的選戰中整合力量擊敗川普，湯曉慧說，賀錦麗在拜登政府任內有副總統的歷練，比起為肥貓們服務，賀錦麗是個為民服務和奮戰的人。