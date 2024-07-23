78歲川普昔批拜登年老不適任 今可能被相同酸言打臉

美國共和黨籍前總統川普先前不斷攻擊81歲的民主黨籍現任總統拜登的年紀和健康狀況，但在拜登宣布放棄競選連任後，78歲的川普可能會發現同樣的酸言酸語反過來糾纏他。

法新社報導，59歲的美國副總統賀錦麗（KamalaHarris）有望獲得提名，成為民主黨總統候選人。相形之下，川普將是年紀大很多的候選人，一旦出現任何衰退跡象，恐將面臨更密切的關注。

美利堅大學（American University）政治學家佛斯特（Matthew Foster）告訴法新社：「整個動態已發生巨大變化。」

即使在拜登退選後，川普仍持續攻擊他的心智敏銳度，在社群媒體上嘲笑他「一醒來就會忘了他退出選戰」。

這番酸言酸語幾乎快讓人忘了這位地產大亨其實也不是那麼年輕。如果川普贏得11月大選，將成為美國史上宣誓就職時年紀最大的總統。

不只拜登，川普也容易犯錯。他多次失言，有一連串脫稿的激烈言論。但這是否代表他認知退化或只是單一事件，難有定論。

根據美國廣播公司（ABC）7月中的一項民調，60%的美國人認為川普年紀太大，不適合再次逐鹿白宮。

賀錦麗競選團隊昨天全面投入運作，儘管仍在微調策略，川普的年紀幾乎將無疑成為她的進攻路線之一。

賀錦麗競選陣營發言人辛格（James Singer）在致法新社的聲明中說：「共和黨提名了川普，他是一個被定罪的78歲罪犯，數十年來一直在剝削勞工。」

佛斯特表示，賀錦麗的競選「帶來一種截然不同的能量」，並形容她的作風「較年輕」和「有企圖心」。