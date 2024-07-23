賀錦麗幾乎篤定獲民主黨提名參選總統 盤點8位副手熱門人選

美聯社初步統計顯示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）已贏得足夠的民主黨代表支持票，幾乎篤定能獲得民主黨提名參選總統，各界也更加關注她會挑選的副手搭檔，以下是為可能的熱門人選。

有助穩定大局的努力家：賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）

51歲的夏皮洛去年起出任關鍵搖擺州賓州州長，是民主黨的政治新星，在當地擁有高支持率，由於賀錦麗需要在這個前總統川普遭遇未遂暗殺的地區提振選情，夏皮洛正可幫上忙，他以「把事情做好」為施政口號，去年曾在短短兩周內就修復95號州際公路關鍵路段的重大損害，預測市場平台Polymarket顯示，他是最熱門的賀錦麗副手人選。

曾任州檢察長的他，因為反駁川普聲稱2020年總統大選勝利被民主黨竊取的說法而聲名大噪，但若賀錦麗成為美國史上首位非裔女性總統候選人，外界認為他的猶太背景反而可能是負債。

中間派：北卡羅來納州州長庫柏（Roy Cooper）

庫柏是溫和的民主黨人，從2008年美國前總統巴馬贏得北卡羅來納州以來，67歲的庫柏還沒在這個立場傾向共和黨傾向的搖擺州選輸過，能幫助賀錦麗贏得北卡羅來納州。

庫柏在2016年當選州長之前，曾擔任四屆州檢察總長，也曾在州眾議會和州參議會擔任多數黨領袖，已成功擴大擴大醫療補助計畫（Medicaid）、反擊反LGBT+法律等。根據Polymarket，他被選為賀錦麗副手的機率為第二高。

太空人：亞利桑納州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）

對民主黨來說，亞利桑納州是另一個關鍵的搖擺州，凱利曾參與波斯灣戰爭，也是退役太空人，對移民議題的立場為溫和派，能為賀錦麗的邊境與國安政策加分，他2011年以來在槍枝管制議題的努力也贏得左翼的支持。

民調顯示，他對決川普的支持率還高於拜登對決川普，過去也屢次勝過川普支持的對手。

交易撮合者：伊利諾伊州州長普里茨克（JB Pritzker）

普里茨克已是民主黨重要的權力中間人，運用43億美元的家族財富來支持候選人和事業，利用自己的權力和影響力，讓民主黨全國代表大會在自己家鄉芝加哥舉行，也已提高伊利諾伊州最低工資，並且以兩黨支持通過該州史上最大規模的基建法案。

不過，伊利諾伊州未被視為搖擺州，而且在美國普羅大眾為生活成本高漲所苦之際，普里茨克的財富反而可能是選情的負債。

南方人：肯塔基州州長貝西爾（Andy Beshear）

46歲的貝西爾去年11月成功連任，已證明自己的能耐，能在這個過去兩屆總統大選都投給川普的「紅州」勝出。他以因應新冠疫情和龍捲風等天災的出色表現而備受讚譽，也以經濟發展和失業率較低等政績為傲，能讓賀錦麗兼顧地域平衡。

但選擇貝西爾對賀錦麗選情的影響可能不大，因為肯塔基州並非搖擺州，川普在2020年總統大選於當地的得票率狂勝26個百分點。

新人：馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）

45歲的摩爾去年成為馬里蘭州首位非裔州長，也是民主黨新星之一，曾在阿富汗服役，並且在今年3月引領回應巴爾的摩基伊（Key）大橋倒塌而獲得媒體關注，過去也曾在華爾街工作過，任職於德意志銀行和花旗集團。

不過，民主黨人可能擔心同時提名兩位非裔人選對選情的幫助不大，馬里蘭州11月大選也可能繼續支持民主黨候選人。

內閣成員：運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）

42歲的布塔朱吉曾參加過阿富汗戰爭，之前在2020年的民主黨初選槓上現任總統拜登，且表現亮眼，後來擔任拜登政府的運輸部長，證明善於在辯論中傳達拜登的政策訊息，也是首位公開出櫃的同性戀閣員。

若被賀錦麗選中，他將成為美國史上同性戀副總統提名人，但民主黨人擔心他的性向可能難以吸引部分選民支持，且他出身的印第安那州11月也可能仍是「藍州」。

搖擺州州長：密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）

52歲的魏美桂2019年來便擔任密西根州州長，廣受歡迎，一直被視為潛在總統候選人之一，2020年還曾角逐副總統候選人的角逐，但正副總統人選都是女性將是前所未見，她22日被密西根媒體問及是否可能接受副總統提名時表示，「我不打算去任何地方」。