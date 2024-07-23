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美聯社：賀錦麗已獲夠多代表票 民主黨最晚8月7日提名

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登宣布退選後，由副總統賀錦麗代打上陣。路透
美國總統拜登宣布退選後，由副總統賀錦麗代打上陣。路透

美國總統拜登宣布退選後，由副總統賀錦麗代打上陣，美聯社統計顯示，賀錦麗已贏得民主黨內夠多代表支持，可獲得總統候選人提名，而民主黨也表示，最遲將在8月7日提名總統候選人。

報導指出，拜登在宣布不再尋求連任數分鐘後，就轉而支持賀錦麗參選。隨後，賀錦麗便迅速贏得民主黨捐款者、民選官員及其他領導人的支持，迄今已獲得至少2214人的支持，具備成為民主黨總統候選人的資格。

然而，賀錦麗現在還不是民主黨新的推定提名人，因為民主黨全國代表大會將在8月1日至5日舉行虛擬提名，並在19至22日在芝加哥舉行全代會，大會代表屆時仍然可以自由投票給他們心儀的候選人，因此一切尚未定案。

民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）22日透過視訊向媒體表示，民主黨最晚將在8月7日前確定總統候選人，將採取「透明、迅速和有序」的程序推進提名工作。

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