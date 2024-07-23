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北韓官媒批美國大選「因內鬥而混亂」 對未來雙邊對話希望存疑

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。（路透）
北韓領導人金正恩。（路透）

北韓官方媒體今天批評美國11月的總統大選，並對未來雙邊對話的希望抱持懷疑態度，不論這場選舉結果為何。

路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）刊載一則未署名的專欄文章說，美國民主黨共和黨之間的政治氛圍「因內鬥而混亂」，而且不會改變。

文中表示：「帶著惡意企圖的對話、並以這類對話作為對抗的延伸，從一開始就沒必要進行。」

文章中還提到美國前總統川普最近誇耀他和北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）關係的言論。

川普上週在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會中說：「與持有大量核武的人相處融洽是好事。」

文中指出，儘管川普在2017年到2021年任內努力建立雙方關係，但並未帶來實質的正面改變。

美國和南韓不斷警告稱俄羅斯與北韓深化軍事合作，指控他們違反國際法進行武器交易，並將這些軍火用在俄羅斯對烏克蘭的戰爭上。莫斯科和平壤否認有任何武器轉移。

共和黨 北韓 川普 拜登 民主黨 美國大選 金正恩

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