北韓官媒批美國大選「因內鬥而混亂」 對未來雙邊對話希望存疑
北韓官方媒體今天批評美國11月的總統大選，並對未來雙邊對話的希望抱持懷疑態度，不論這場選舉結果為何。
路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）刊載一則未署名的專欄文章說，美國民主黨與共和黨之間的政治氛圍「因內鬥而混亂」，而且不會改變。
文中表示：「帶著惡意企圖的對話、並以這類對話作為對抗的延伸，從一開始就沒必要進行。」
文章中還提到美國前總統川普最近誇耀他和北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）關係的言論。
川普上週在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會中說：「與持有大量核武的人相處融洽是好事。」
文中指出，儘管川普在2017年到2021年任內努力建立雙方關係，但並未帶來實質的正面改變。
美國和南韓不斷警告稱俄羅斯與北韓深化軍事合作，指控他們違反國際法進行武器交易，並將這些軍火用在俄羅斯對烏克蘭的戰爭上。莫斯科和平壤否認有任何武器轉移。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言