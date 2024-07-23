民主黨8月初提名 華郵：支持賀錦麗黨代表跨過門檻
美國總統拜登21日宣佈退出選舉，呼籲支持副總統賀錦麗。媒體統計，截至晚間10時表態支持賀錦麗的黨代表人數已超過提名門檻。民主黨今天說，計劃在8月7日前以線上投票方式確定提名人。
拜登（Joe Biden）決定不連任後，民主黨將由3949名黨代表投票決定總統提名人，賀錦麗（KamalaHarris）至少要拿下1976票的過半門檻。第一回合投票若未過半，749名超級黨代表將可加入投票，直到獲得過半支持為止。
華盛頓郵報（The Washington Post）統計，至晚間10時已有2214名黨代表回覆詢問，表態支持賀錦麗，69名黨代表還沒決定，1666名黨代表還沒聯繫上。
報導指出，民主黨規則委員會23日將開會決定線上投票日期，最早8月1日完成投票、最晚8月7日一定會有人選。有意參選者必須先獲至少300張黨代表票支持，其中來自同州的黨代表票不能超過50張，並向民主黨提出參選聲明。
民主黨全代會主席哈里森（Jaime Harrison）說，除了賀錦麗，還沒有其他人表明參選。副總統參選人由總統提名人決定，有可能在8月7日前宣布。
政治新聞網站Politico報導，被點名參選總統的其他人選，包括加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、馬里蘭州長摩爾（Wes Moore），他們都已表態支持賀錦麗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言