拜登退選換賀錦麗對決川普 郭正亮曝她致命弱點：就是被KO

美國總統拜登宣布放棄競選連任，並表態支持副總統賀錦麗出馬角逐，力抗共和黨籍總統候選人川普。對此，前立委郭正亮直言「賀錦麗的問題還沒開始」，如同川普稱她比拜登更好對付，「我認為根本就是KO」。

郭正亮在政論節目中表示（影片從10:00開始），相較於拜登，賀錦麗其實更好打。她在民主黨內是有名的左派，檢察官出身的她長期關心少數族群的權益及性別議題，但她對於最重要的兩個議題全國經濟及全球的政治從未發表過看法，「美國總統怎麼可能這樣？」

郭正亮說，她有兩個外交場合大家都記憶猶新，一個是去中美洲的宏都拉斯，她原意是要反對非法移民要去做管理，但和對方幾乎鬧到不歡而散；第二次是去越南，也是一塌糊塗。

「這兩個都還不是很重要的國家耶，人家會認為那妳真的有辦法面對俄羅斯總統普亭嗎？或是面對中國大陸國家主席習近平、土耳其總統艾爾多安等資深政治人物嗎？」

郭正亮指出，未來賀錦麗將會接受這些考驗，此外，她在加州從政崛起的過程，爭議也不少，林林總總加起來，共和黨現已打算挖出陳年舊事或是剪輯她外交出訪不得體的影片，所以民主黨現今為了保存元氣，除了參議院不能輸之外，至少要撐到2028年還可以一戰，「沒有人會天真到認為賀錦麗可以贏」。