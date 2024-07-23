拜登遭逼宮內情曝！傳黨內威脅不退選就罷免、設局1事讓他自毀形象

美國總統拜登21日無預警宣布退選，具體原因及如何被黨內逼宮細節尚不得而知，但紐約郵報引述消息人士報導，民主黨高層威脅拜登退選，否則將強行將他罷免。

一名與拜登家族關係密切的消息人士透露，為阻止拜登尋求連任而精心策畫的「宮廷內鬥」戲碼已持續數周，但頑強的拜登不死心，甚至在被黨內菁英施壓時，表現出憤怒、偏執和沮喪的態度。

報導指出，民主黨內精心設計的換登計畫中，包括讓拜登在上個月與前總統川普辯論，消息人士指，這場辯論是為了讓民主黨人相信拜登無法參選。

隨著要求拜登退選呼聲高漲，拜登堅稱他會繼續執政，但民主黨內大老威脅要援引美國憲法第25條修正案，以不適任美國領導人為由迫使他下台。

對此，白宮和民主黨全國委員會代表皆未回應。