民主黨換將 賀錦麗稱拜登成就超越多數做兩任總統
現年81歲的美國總統拜登昨天宣布放棄連任，並支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人後，賀錦麗今天首次公開露面，她聲稱拜登一個任期內的成就已超越了大多數做兩任的總統。
賀錦麗（Kamala Harris）於白宮一場接見大學運動員的活動發表談話，她說道：「拜登（Joe Biden）過去3年所取得的成就，在現代史上是無與倫比的。」
賀錦麗宣稱：「在一個任期內，他已經超越了大多數做兩任總統的成就。」
她還指出，拜登今天本想來到現場，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的他正「快速」復原中。
拜登已經公開表態，支持賀錦麗接替他成為民主黨總統候選人，但賀錦麗今天沒有提到將於11月舉行的總統大選。
59歲的賀錦麗昨天透過聲明表示，「我目標是想贏得（民主黨總統候選人）提名，我會盡其所能團結民主黨以及我們的國家」，以擊敗共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）。
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