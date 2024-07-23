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賀錦麗挺台自衛 深化非官方連結

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導

美國副總統賀錦麗有望問鼎白宮，外媒回顧她外交立場，台海問題可能延續總統拜登時期政策，持續非正式支持台灣以應對中國加劇的軍事威脅。賀錦麗曾在二○二二年九月表示支持台灣自我防衛，反對片面改變現狀，同年一月在宏都拉斯短暫與時任副總統賴清德交談。

賀錦麗前年赴日本橫須賀美國海軍據點演說時說，中國正破壞基於規則國際秩序的關鍵要素，施展軍事和經濟力量威逼、恫嚇鄰近各方，在東海、南海可見令人不安舉措，在台海也可見挑釁，但美軍將持續無懼在該地區行動，美方也會繼續依照長期政策挺台自衛。她也說，台灣是蓬勃民主政體，在科技、衛生等多方面貢獻全球，「美國將繼續深化我們的非官方連結」。

路透和美媒Politico報導，賀錦麗二○二二年一月也在當時仍是我友邦、現已斷交的宏都拉斯總統卡斯楚就職典禮上，與同坐第一排的賴清德短暫會晤。賀錦麗那時說，賴主動找她，兩人短暫討論美台在中美洲的共同利益和移民問題等。賴當時說，他感謝美國對台堅如磐石的幫助，覺得賀錦麗非常大器、親切自然。

賀錦麗也在前年十一月泰國曼谷的亞太經合會（ＡＰＥＣ）高峰會，短暫會晤中國大陸國家主席習近平，當時她強調美中須保持溝通管道暢通，以負責任管控兩國間競爭。

川普 拜登 美國大選

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