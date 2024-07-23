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批川普大將 拚美首位女總統

聯合報／ 國際中心／綜合報導

賀錦麗是美國首位女性非裔、印度裔副總統，正力拚再創歷史，成為首位女總統。

賀錦麗一九六四年加州出生，父親來自牙買加、母親來自印度，同為民權運動人士，在賀錦麗七歲時離異。她搬到加拿大讀高中，後畢業於華府霍華大學，又回加州就讀舊金山加大法學院。

賀錦麗二○一四年與律師任德龍結婚，二○一六年壓倒性勝選成為美國第二位非裔女性聯邦參議員。參議員任內對總統川普提名人選的尖銳質問獲得矚目，包括川普提名的大法官卡瓦諾。

賀錦麗曾角逐二○二○年大選黨內提名，但初選開始前黯然退選。二○二○年八月，拜登宣布賀錦麗當競選搭檔。「拜賀配」同年十一月勝選，賀錦麗選後說，「今晚正在觀看的每個小女孩都看到這是個充滿可能性的國家」。

二○二○年拜登挑選副手前，全美陷入非裔男子佛洛伊德遭警察跪殺爭議。拜登曾說，副手和他在想要改變的體制上想法一致很重要，但更重要是要不怕總統、不怕走進白宮，準備好給予直率意見，若意見不合能與總統爭辯，「我要堅毅的人選，可以在第一天就準備好當總統的人」。

知情人士說，當年賀錦麗多次毛遂自薦，「她非常渴望成為副手，且認為拜登延後宣布是因為考慮選她」。有報導稱，部分親拜登人士曾反對賀錦麗當副手，且對她在辯論會時攻訐拜登耿耿於懷，但拜登受訪曾說，「我不會記仇，那是辯論，很簡單，她也據理力爭」。

川普 拜登 美國大選

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