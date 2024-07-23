拜登交棒 民主黨募款日增16億

紐約時報報導，美國總統拜登在美東時間廿一日下午宣布退選，到了當日晚間，副總統賀錦麗似乎已穩穩走在獲得民主黨提名的路上。

賀錦麗以令人驚訝速度，接掌了拜登的政治運作，拜登競選陣營已讓賀錦麗動用一個帳戶的巨額資金，那帳戶在六月底時已有九千六百萬美元，約台幣卅一點八億元。拜登競選陣營的多位領袖，在一通內部電話中告訴幕僚，他們現在效力於賀錦麗。

拜登退選支持賀錦麗接棒，消息一出，民主黨募款網站ActBlue捐款金額廿一日飆破五千萬美元（約台幣十六億元），成為民主黨自二○二○年大選以來單日最高募款數字。

現在賀錦麗面臨多項難題，其中之一就是副手人選。許多民主黨人私下表示，應該選一名白人男性，以平衡性別、族裔等人口元素。目前已表態支持賀錦麗的幾位州長，是可能的副手人選，包括賓州州長夏皮洛、北卡州長庫柏、肯塔基州長貝希爾、明尼蘇達州州長沃爾茲，以及聯邦參議員凱利。

拜登退選表態支持賀錦麗接棒，正以目不暇給的速度讓這場選戰徹底改變，現在是一場一○六天的密集衝刺，賀錦麗的任何失誤都將被放大檢視，但同時這種縮短時程也讓她出錯的機會減到最少。

賀錦麗團隊已迅速動員，拜登陣營在社群媒體Ｘ上用來發布訊息及回應各種攻擊的帳號，原名「拜登總部」，現已更名為「賀錦麗總部」。

賀錦麗的白宮代理幕僚長威爾森說，賀錦麗將把川普的年紀當作選戰議題之一。川普多年來一直嘲笑拜登老邁，五十九歲的賀錦麗比七十八歲的川普小了十九歲，讓川普難以繼續在對手年齡上做文章。威爾森在與支持團體通電話時說，賀錦麗曾任檢察官，此角色跟川普現在被控犯下聯邦重罪形成鮮明對比，「她可以把年紀和適任問題作為川普的不利條件」。