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賀錦麗出征 只差程序

聯合報／ 編譯盧思綸潘勛茅毅、張聲肇／綜合報導
根據最近民調，如果民主黨推賀錦麗參選，她現在贏過川普兩個百分點。（美聯社）
根據最近民調，如果民主黨推賀錦麗參選，她現在贏過川普兩個百分點。（美聯社）

拜登廿一日宣布退選後，民主黨內仍有程序問題待解。民主黨全國委員會（ＤＮＣ）規則委員會當晚宣布，廿四日（台灣時間廿五日）將開會；ＤＮＣ主席哈里森表明，接替拜登的人選將不會「自動加冕」。

拜登早贏得幾乎所有州的黨內初選及黨團會議，共獲三九四九位「黨代表」中的三八九六人支持。依民主黨規定，並不允許他將這些黨代表轉移給其他人，但能獲他加持勢必有差。

截至台灣時間廿二日晚間，民主黨內無人表態挑戰賀錦麗，角逐黨提名人。據華盛頓郵報彙整，民主黨共二六三位國會議員與廿三位州長中，已有一九一人表態支持賀錦麗、九十五人尚未表態。加州州長紐森、賓州州長夏皮洛和密西根州州長魏美桂均已表態支持她；伊利諾州州長普里茨克隨後也表態支持。

由於拜登是被正式提名前棄選，有志角逐者需取得三百位黨代表簽名支持才能被認可為初選參選人，其中同州黨代表不能超過五十人，接著合計近四千七百位黨代表及「超級黨代表」將受邀選出一位「明顯的被提名人」，若沒參選人能在首輪由黨代表投票時過半，自第二輪起七百多位超級黨代表可加入投票，直到有人過半。

民主黨超級黨代表通常包括卸任的正副總統、國會議員、州長、ＤＮＣ成員即黨內領袖和重要人士。前總統柯林頓夫婦等民主黨大老力挺賀錦麗出戰川普，但前總統歐巴馬和前議長裴洛西在稱許拜登的讚辭中，沒提及賀錦麗。

參議院臨時議長莫瑞說，「我們必須打敗川普，我知道賀錦麗能贏過他。」但影響力強大的裴洛西最近跟加州黨團同志說，不一定非要尊重退選人的意願，替「欽定」人選「加冕」不可。

民主黨總統被提名人產生後，預計由八月十九日起在芝加哥舉行四天的ＤＮＣ完成提名，因俄亥俄州規定八月七日是該州提名截止期限，但民主黨擔憂有爭議，規畫在八月初舉行「線上唱名投票」。

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