拜登50年從政路 命運多舛

美國總統拜登當年以最年輕的聯邦參議員身分來到華府，如今八十一歲的他成為最年長的美國總統，屈服於對他健康和認知能力的擔憂，黯然退選。

拜登一直試圖證明還有足夠的精力連任，卻無法改變外界對他年事過高的看法。他力爭繼續參選的毅力，來自於從政五十年來所錘鍊的自我信念，他經歷政壇起落、勝利、悲劇、喪妻與喪子之慟，命運多舛反而加強了信念。

一九四二年十一月他在賓州一個工人階級家庭出生，十幾歲時搬到德拉瓦州，先後就讀於德拉瓦大學及雪城大學，一九六八年獲得法律學位。

他曾在自傳中寫道，兒時家中長輩常討論政治，為他從政埋下伏筆，大學畢業後從事律師工作邊以民主黨員身分參政，一九七二年當選德拉瓦州聯邦參議員，當時只有廿九歲，成為美國史上最年輕的參議員之一。

拜登擔任參議員長達卅六年，曾長期擔任參院司法委員會主席，兩度擔任參院外交委員會主席。一九八八年，拜登首度參加黨內總統初選，因部分講稿涉及剽竊等問題敗陣。二○○八年他再參選，最終不敵歐巴馬。二○一六年拜登原準備以副總統身分第三度競選總統，但因長子腦癌辭世，悲慟之際放棄參選，將機會讓給希拉蕊．柯林頓。

但這是公開說法，據稱拜登私下抱怨其他民主黨大老排擠他而支持柯林頓，柯林頓後來敗給川普，拜登感到遺憾，更激勵他在二○二○年出馬擊敗川普。

拜登人生與從政都並非一帆風順，小時他曾因口吃受到同學嘲笑，儘管最終克服了語言障礙，但口誤問題揮之不去。多年來拜登透過克服困難及逆境，建立巨大自信，這有助於解釋為何他辯論失利後仍堅持了一個月才退選。

拜登上任以來政績成敗交雜，他成功推進基礎設施、氣候變遷和經濟復甦方面的重大立法，創造一千五百萬個就業機會，並恢復遭川普破壞的全球聯盟。但二○二一年從阿富汗撤軍的混亂、居高不下的通膨、南部邊境創紀錄移民以及對他年邁與心智揮之不去的擔憂，讓他民調迭創新低。黨內逼宮，成為壓垮拜登的最後一根稻草。