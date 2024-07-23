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2心腹拿內參民調勸退拜登 幫寫聲明

聯合報／ 編譯盧思綸盧炯燊／綜合報導

拜登廿一日突宣布退選，但他十九日才書面聲明期待本周重返競選活動。英國每日郵報廿一日報導，拜登心腹史提夫．芮契提及麥克．唐尼倫拿出的最新內參民調是最後一根稻草。統計數據顯示，拜登贏不了川普

拜登最近因確診新冠而在老家德拉瓦州雷荷勃斯灘隔離。他廿日晚間找來陪伴自己走過政治生涯高峰和低谷，以及二○一五年喪子之痛的芮、唐兩位心腹。

當時第一夫人吉兒與她的副幕僚長陶瑪西尼及高階顧問伯諾亦在場，這兩人相當於拜登夫妻的「家人」。

芮、唐將自六月辯論會以來的最新內部民調拿給拜登看，他接受自己「恐連任無望的事實」並很快做出決斷，並請芮、唐共同撰寫退選聲明。

廿一日下午一點四十五分，拜登開始打電話給白宮高階幕僚和競選團隊說明退選決定，並舉行電話會議。一分鐘後，他的社群媒體Ｘ帳號發出退選聲明。在此之前，他已先打給賀錦麗與聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默。

包括白宮及競選團隊在內的絕大多數拜登陣營人士均同感震驚，看新聞報導才知道他在Ｘ宣布退選，而他近來才與高階幕僚商討勝選之道。一名競選團隊成員指稱，「這對我們競選團隊一三○○人很不合理」。但也有民主黨人士坦言鬆口氣，「既感謝又重燃勝選希望」。

川普 拜登 美國大選

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