辯論大傷 拜登幕僚步步錯

自六月底大選辯論表現欠佳後，人們就懷疑八十一歲的美國總統拜登無法贏得大選，遑論繼續治國四年，拜登終於在廿一日宣布退選。路透指出，三個月來拜登競選團隊和幕僚犯下一系列策略失誤，導致拜登垮台。

一、四月至六月：辯論陷阱

拜登四月向對手川普發起提早辯論的挑戰，儘管一些民主黨盟友擔心辯論可能無助提高選戰勝算，甚至會帶來負面影響。拜登的一些助理卻認為與有線電視新聞網（ＣＮＮ）合作，制定有利的規則，可說服選民沒有其他能贏川普的人選；沒有觀眾、可信賴的主持人和隨時能靜音的麥克風等現場環境，也能壓制川普炒氣氛強項，更有利於拜登。

二、六月四日至廿七日：時差

拜登十四天內兩次飛往歐洲及美國西岸，然後回德拉瓦州休息了幾天。在此期間接觸過拜登的人士透露拜登疲憊不堪，元氣未復又前往大衛營準備辯論，期間還感冒。

三、六月廿七日：辯論當晚

拜登結巴、思緒遲鈍、聲音沙啞，表現之差被形容為災難，也讓川普說出「我不知道他最後在說什麼，我想他也不知道自己在說什麼」。

四、六月廿七日至七月八日：餘波至潰堤

無論是拜登盟友、黨內議員、民主黨金主都開始質疑拜登競選能力，拜登五日受訪雖稱只有「萬能的上帝」才能讓他退選，但無法平息異議聲音。

五、七月九日至十二日：北約峰會

拜登發言時把副總統賀錦麗和川普的名字說反，又把烏克蘭總統澤倫斯基和俄國總統普亭的名字說反，連續出錯。峰會結束後沒幾天，拜登確診新冠肺炎，在德拉瓦州居家隔離獨處時決定退選。