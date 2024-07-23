拜登退選 挺賀錦麗…川普：會比對抗拜登更容易

美國總統拜登廿一日在選戰倒數一○七天宣布退選，全力支持副總統賀錦麗出馬競選；兩人齊呼團結，盼打敗前總統、共和黨總統候選人川普。

賀錦麗透過拜登競選團隊發布聲明表示，她將爭取贏得民主黨提名，角逐總統選舉。她承諾全力團結民主黨和美國，打敗川普及其極端政見。

拜登Ｘ表態 將專注做完任期

賀錦麗聲明中感謝拜登，並對支持者喊話，「還有一○七天才選舉，我們一起戰鬥，也會一起贏得勝利」。

拜登廿一日在社群平台Ｘ發表公開信稱，「雖然我尋求連任，但我相信，退選且專注做完餘下任期，才符合政黨與國家最佳利益」。

拜登表示，過去三年半美國創造巨大進步，今天美國擁有全球最強大的經濟。拜登細數各項重建美國的政績，包含降低處方藥價格、擴大可負擔健康保險覆蓋族群、照顧退伍軍人、通過槍枝暴力立法、任命首位非裔女性擔任大法官，並通過氣候立法；他說，美國人民一道克服了新冠疫情和經濟危機，強化民主並重振國際聯盟。

拜登感謝賀錦麗及競選團隊成員。他說，他始終相信，只要一起努力，沒有什麼是美國做不到的。

拜登在另外一篇貼文表明支持賀錦麗接棒選總統，他說，二○二○年選擇賀錦麗擔任副手，是他最好的決定，「我想要把我所有的支持都給賀錦麗，讓她擔任我們黨今年的總統候選人」。

美 56年來 首位放棄連任總統

八十一歲的拜登六月廿七日和對手川普辯論，表現欠佳，民主黨大老、議員和金主逼退聲浪愈演愈烈，拜登在各方壓力下被迫退選，成為繼詹森之後，五十六年來第一個放棄連任的美國總統。

拜登表態後，被認為有希望挑戰賀錦麗的加州州長紐森、密西根州長魏美桂等人，已相繼表明支持賀錦麗。若無意外，五十九歲的賀錦麗將代表民主黨角逐總統。但拜登在黨內初選獲得的代表票，無法自動轉給賀錦麗。民主黨全國委員會主席哈里森說，將在廿四日開會，討論如何透過有序且透明的過程，選出一位能擊敗川普的候選人。

拜登支持副總統賀錦麗在十一月大選迎戰共和黨總統候選人川普。（路透）

賀錦麗 落後川普兩個百分點

根據最近一份全國民調，賀錦麗落後川普兩個百分點。拜登宣布退選後，前總統川普批評拜登為「史上最糟總統」，且「賀錦麗沒比拜登好」。川普在社群平台說，「狡猾的拜登不適合選總統，當然也不適任總統，且從來都不適任！我們很快會彌補他造成的損害。讓美國再次偉大！」川普還表示，他對上賀錦麗的支持率「會比對抗拜登更好」。

川普的副手范斯和眾院議長強生則要拜登立刻辭職下台。強生發文寫道，「拜登若不適合競選總統，也不適合擔任總統，他必須立刻辭職」。

加拿大總理杜魯道、德國總理蕭茲、英國首相施凱爾、日本首相岸田文雄等各國領袖相繼表明尊重拜登的決定，烏克蘭總統澤倫斯基感謝拜登支持，讚賞拜登退選是「艱難但強有力的決定」。