拜登退出2024年總統大選 川普交易可能受衝擊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

隨著美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，支持副總統賀錦麗代表民主黨參選總統，投資人面臨的問題是，「川普交易」是否還能延續。隨著市場密切觀察賀錦麗能否取得民主黨黨內提名、能否壯大聲勢挑戰川普在民調中的領先局面，金融市場可能出現動盪，但「川普交易」勢必將隨著拜登的退選而受到衝擊。

法國農信銀行新興市場研究與策略主管楊勾表示，「對於美元的最初反應是不利的，然而，要下定論還太早。重要的是取決於賀錦麗的初步表現、競選搭檔的選擇以及搖擺州的反應。」

在此之前，拜登在辯論中災難性的表現，引發人們質疑他是否有能力連任；此後幾周，金融市場降低拜登連任的預期。他們普遍看好將受惠於川普所主張的寬鬆財政政策、提高貿易關稅和削弱監管的交易。這形成了所謂的「川普交易」，具體表現形式是：美元獲得支撐，美債殖利率上升，銀行股、醫療股、能源股以及比特幣上漲。

川普 拜登 美國大選

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