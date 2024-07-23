美國總統選戰倒數107天 拜登退選力挺賀錦麗出戰

美國總統拜登21日在選戰倒數107天宣布放棄競選連任，將退出美國總統選戰，同時表示支持他的搭檔賀錦麗（Kamala Harris）競選。拜登在X上貼文表示，「雖然我一直都想競選連任，但我相信，對我來說，退選最符合我的政黨和國家的利益」。

在美國民主黨勸退壓力排山倒海而來之際，拜登投下的這顆震撼彈，在華府政壇掀起動盪，影響也將遍及全球。不過從美股的表現來看，市場似乎對拜登退選表示歡迎。美股三大指數22日開高走高，在輝達（NVIDIA）大漲逾3%的帶領下，那斯達克綜合指數表現尤其強勁，漲幅超過1%。

DXY美元指數22日一路走軟，在紐約早盤下跌0.1%，報104.3。美國10年期公債殖利率走低，報4.22%。

ING分析師也說，此消息並未引起金融市場太大波瀾，因為市場早已開始反映他退選的可能性，投資人現在將把注意力集中在賀錦麗於民調中對上川普的表現。

若從募款能力來看，外界對賀錦麗至少仍有相當信心。一名選戰發言人22日說，在拜登宣布不再參選、轉而支持賀錦麗披掛上陣後，賀錦麗在短短不到24個小時內，就從市井小民吸引了4,960萬美元的捐款。

賀錦麗發表聲明稱「將力爭並贏得提名」，包括前總統柯林頓在內的一些民主黨高層人士已為她背書，但部分人士對是否應由她接棒保持沉默。川普對此不屑表示，賀錦麗和拜登一樣是個笑話，對美國人民來說，賀錦麗甚至比拜登更糟。

至於拜登退選對於美股影響，歷史上唯一可參考的前例，是1968年前總統詹森決定退出1968年總統競選。

拜登21日在社群平台Ｘ發表一封公開信稱，「擔任你們的總統，是我一生中最大的榮幸，雖然我打算尋求連任，但我相信，我退選且專注做完餘下任期，才符合我的政黨與國家最佳利益」。



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