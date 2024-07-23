歐巴馬、裴洛西 尚未表態支持賀錦麗

民主黨國會議員紛紛讚美拜登犧牲奉獻，無私為黨為國，他們與柯林頓夫婦一樣都力挺副總統賀錦麗出戰川普；但前總統歐巴馬和前眾議院議長裴洛西在讚辭中，都沒提及賀錦麗，至今也未公開表態是否支持賀錦麗。賀錦麗能否順利出線，恐怕還需要黨內折衝。

表態支持賀錦麗的民主黨最高層是接班順序第三位的參議院臨時議長莫瑞，他表示，「我們必須打敗川普。我知道賀錦麗能夠贏過他。」

但影響力強大的裴洛西最近跟加州黨團同志說，拜登如果不選，最好舉行公開公正的初選，展現民主黨的競爭力，不一定非要尊重退選人的意願，替「欽定」人選「加冕」不可。

歐巴馬的辦公室則發表聲明讚揚拜登，但沒有提及賀錦麗。他在聲明中說：「但我非常有信心，我們黨的領導人將能夠建立一個產生傑出提名人的過程。」這可能被解釋為呼籲進行公開競賽，而不是加冕。

都是紐約州選出的參議院民主黨團領袖舒默和眾議院領袖傑弗瑞斯在讚揚拜登無私為國的聲明中，也都沒提到賀錦麗。

德州選出的眾議員道吉特表示，雖然賀錦麗是很被看好的候選人，「我們應該開放競爭，讓所有有意出戰的有才之士」接受民意的檢驗。