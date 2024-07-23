州檢察長起家 賀錦麗拚首位女總統

美國副總統賀錦麗21日獲總統拜登支持代表民主黨參選總統，已是美國首位女性非裔、印度裔副總統的她，力拚再創歷史成為首位女總統。

賀錦麗於1964年出生在加州，父親來自牙買加，母親來自印度，兩人相識時同為民權運動人士，但在賀錦麗七歲時離異。後來她畢業於霍華大學和舊金山加大法學院。

1990年，賀錦麗進入加州阿拉米達郡檢察官辦公室任職。2004年，她擔任舊金山地方檢察官，是加州第一位擔任該職的非裔和南亞裔女性。2010年，她競選加州檢察長成功，2014年順利勝選連任。

2014年與加州律師任德龍結婚後，賀錦麗2016年參選聯邦參議員壓倒勝出，成為美國第二位非裔女性聯邦參議員。她擔任參議員期間，因對時任總統川普提名人選的尖銳質問獲得矚目，包括川普提名的大法官卡瓦諾。

賀錦麗曾角逐2020年大選提名，在初選開始前就退選，後來在2020年8月，拜登宣布賀錦麗為競選搭檔，成為美國第一位非裔女性副總統候選人。「拜賀配」同年11月勝選後，賀錦麗選後說，「今晚正觀看的每個小女孩都看到，這是一個充滿可能性的國家」。

回顧2020大選，拜登在挑選副手前，全美正陷入非裔男子佛洛伊德遭白人警察跪殺事件的爭議。拜登曾說，副手和他在政府哲學和想要改變的體制上，想法一致很重要，但拜登也說，更重要的要有不怕總統、不怕走進白宮的人，準備好給予直率意見；若意見不合，能私下與總統爭辯；「我要堅毅的人選，可以在第一天就準備好當總統的人」。

知情人士說，當年賀錦麗曾多次打電話毛遂自薦，「她非常渴望成為副手，且認為拜登延後宣布是因為考慮選她。」曾有報導稱，部分親拜登人士曾反對賀錦麗當副手，且對她在首次辯論時攻訐拜登耿耿於懷，但拜登受訪曾說，「我不會記仇，那是辯論，很簡單，她也據理力爭。」

這次，拜登再度為賀錦麗背書。