陣前換將 民主黨決勝107天…團結是最大挑戰

不敵近月以來排山倒海的勸退壓力，半世紀的政壇老兵拜登終於宣布退選，並為副總統賀錦麗的接棒背書，賀錦麗隨後表態爭取民主黨提名。對民主黨來說，距離選舉只有107天，拜登退選自是壞事，卻也是形勢使然，是危機也可能是轉機，而「團結」是眼下最難的挑戰。

共和黨全代會剛在威斯康辛州密爾瓦基市風光落幕，川普偕出身「鐵鏽帶」的39歲副手范斯強勁來襲，主攻搖擺州。

過去一周以來，在密爾瓦基之外的第二現場是白宮的風雨欲來。范斯發表接受提名演說前，拜登確診；川普發表接受提名演說前，傳出拜登最快周末退選。兩黨聲勢一長一消，尤為明顯。

拜登退選前的最新民調，真清晰政治（Real Clear Politics）評估川普以支持度47.7%，領先拜登3個百分點；民調趨勢顯示，6月下旬起，川普的領先幅度雖不大但是穩定。從民主黨國會議員輪番表態可以看出，若年底選舉結果是白宮和參眾兩院三輸，辯論表現不佳以來仍堅持參選的拜登，勢成頭號戰犯。

民主黨內開始一波接一波，或明示或暗示要拜登退選。但拜登為了證明自己還能戰可戰，也是民主黨擊敗川普的不二人選，從接受電視專訪、北約峰會記者會，不斷負隅頑抗。拜登若抵死不退，民主黨也無可奈何；未料川普躲過槍擊，局勢對民主黨雪上加霜，終於迫使老邁的拜登，做出退選的艱難決定。

提名賀錦麗可能是民主黨當前最順理成章也最單純的選擇，僅百日趕鴨子上架的準備時間，絕對不能容許有其他人挑戰賀錦麗，橫生枝節。不過，賀錦麗雖得到拜登的背書，但絕非最能贏的候選人。賭盤Ploymarket顯示，賀錦麗勝率為28%，川普為64%。

賀錦麗有拜登的執政包袱，擔任副總統並無突出表現；拜登交給賀錦麗最重要的任務是邊界管制，事後來看，賀錦麗和拜登政府都沒做好；川普18日發表被提名演說時，支持者反應最熱烈的就是川普要關閉邊界，並驅逐所有非法移民。

不過，和共和黨「川范」的兩白男組合相較，賀錦麗的女性與少數族裔身分，若能挑選一位互補相襯的副手，或可爭取部分支持。若她順利獲民主黨提名，將成為首位來自主要政黨的有色人種女性總統候選人；若當選總統，也將寫下美國民主新紀錄。

賀錦麗和拜登都喊團結，企圖鞏固民主黨支持者，當川普猛攻民主黨傳統票倉非裔族群，最新民調顯示，賀錦麗在非裔的支持度高於拜登；當年輕族群不滿拜登打壓支持巴勒斯坦的校園運動，賀錦麗相對較受歡迎。