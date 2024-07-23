民主黨人、金主支持名單愈來愈長 賀錦麗四大路線投資人檢視

美國總統拜登決定退選並支持副總統賀錦麗角逐白宮大位，表態支持的民主黨人和金主名單愈來愈長，知情人士說大勢底定，她已經開始物色副手人選，本周結束前就可能出爐。已獲共和黨提名的總統候選人川普則聲稱，要擊敗賀錦麗比拜登更輕鬆。投資人最關心的則是她對重要商業議題的立場，路透整理出她的看法和過去作為如下：

賀錦麗獲民主黨總統提名三途徑

經貿政策

賀錦麗曾反對「美墨加自由貿易協定（USMCA）」，及跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。她是十位投票反對USMCA的參議員之一，重視環保及勞工權益。在租稅方面，賀錦麗曾主張完全廢止2017年「減稅與就業法」，並贊成提高財產稅。

她支持「綠色新政（GND）」，並支持禁止開採頁岩石油。此外，賀錦麗重視女性、孩童及少數族群社區權益。她一貫支持生育權和墮胎權，以及與居住負擔能力有關的政策。

科技監管

賀錦麗2012年在加州檢察長任內起訴eBay，指控其與Intuit簽訂的禁止挖角協議存在反競爭的招聘行為，2014年時該案以近400萬美元達成和解。2015年，她強制新創公司Houzz聘請隱私長，因為該應用程式在未經適當通知和取得同意的情況下，側錄銷售電話。

她最知名的一個行動，是遏止在社群媒體發布色情內容，特別是未經當事人同意而發布露骨照片的「報復色情」。在她施壓之下，對臉書、Alphabet旗下的Google、微軟等在內公司採取了措施，刪除某些裸露照片。

氣候與能源

賀錦麗的氣候與能源立場與拜登相似。但她在整個職涯都明確表示，潔淨能源和環境正義是優先要務。拜登四年前宣布賀錦麗為競選搭檔時，強調她在加州擔任要職時對大型石油公司堅持強硬立場，並指出她2004年至2011年擔任舊金山地區檢察官、以及在2017年1月當選參議員之前任加州檢察長時期，都曾提起訴訟。

去年，賀錦麗首次參與國際氣候談判，向綠色氣候基金承諾提供30億美元，並首度發表以氣候為主題的國際演講。

賀錦麗副總統任內還參與環保署政策推廣，解決了長期以來的環境正義問題。

人工智慧（AI）

賀錦麗在副總統任內，對AI可能造成的威脅直言不諱。她2023年11月演講時，警告AI有可能「危及人類的生存」。與微軟執行長納德拉、OpenAI執行長奧特曼和Alphabet執行長皮伽等科技高階主管會面時，賀錦麗警告，他們有「道德」義務要防範AI可能造成的危害。

她支持拜登的一項AI行政命令，該命令尋求為消費者提供更強的保護，特別針對AI生成的詐騙電話和未標記的AI生成內容的影響。

她支持拜登提出的AI行政命令，尋求加強對消費者的保護，特別指出AI產生的詐騙電話以及未經標示的AI產生內容的影響。



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