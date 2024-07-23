【專家之眼】美國盟友對川普2.0的憂慮

川普在7月8日於美國賓州競選演說時受到槍擊，大難不死，聲勢大漲。根據美國著名民調網站「538」（fivethirtyeight.com）7月12日到18日，留在網站首頁110筆以上的民調，只有少數3到4筆調查是拜登領先，其它都是川普領先，甚至有的領先幅度還達到10個百分點。

而特別是原先居於勝選關鍵地位的7個搖擺州，川普被刺後，全部都支持川普。相信這是美國時間7月21日拜登宣布退選的主因。當然，陣前換將，民主黨要贏得總統大位，難度極高，民主黨最主要考量的應該是想阻止共和黨全面控制行政和立法部門（參、眾兩院），形成共和黨的一致性政府。

川普2016年的當選總統，現在被稱為川普1.0，2024年若回到白宮主政，將被稱為川普2.0時代。雖然川普1.0時代和2.0時代，同樣的特色仍然都是充滿「不確定」，但川普2.0的可能出現，讓美國盟友更為「憂慮」。

以台灣為例，川普在遇刺前後好幾次提到台灣，川普1.0的時候，對於出兵防衛台灣直呼「不可能」，台灣極有可能成為美國的「棄子」；遇刺前不久，川普在接受美國新聞彭博社（Bloomberg）的訪問時，他說台灣需要付出更多以得到美國的防衛，台灣媒體普遍翻譯成，台灣要付出更多「保護費」，被少數學者專家譏諷台灣成為被美國保護的「保護國」；尤其行政院長卓榮泰讓人感覺有點「喜孜孜」地回應台灣願意多付出責任，被解讀成願意「交付更多保護費」，讓人民只能覺得「無奈與心酸」！

固然川普沒有真正說什麼protection money或其他類似名詞，但至少路透社的報導原文如下："I know the people very well, respect them greatly. They did take about 100% of our chip business. I think, Taiwan should pay us for defence," Trump said in interview on June 25 that was published on Tuesday. 川普2.0上述的講話像不像生意人或角頭老大？上段話直譯出來不就是說：「台灣吃掉我們百分之百的芯片生意，我知道台灣人很不錯，我也很尊重他們，不過台灣人為了美國防衛她，她應該多付些（錢）給我們吧！」

其實，台灣是「人在屋簷下不得不低頭」，誰叫自己甘願做美國的「過河卒子」？明明可以和中共和平相處，但卻寧可去仇中反中抗中，「多付點錢」給「美國老大」也是應該的吧？

事實上，川普1.0也曾說過要退出北約，現在川普2.0可能要上場，北約才在川普被槍擊後（7月9日到11日）在華府「高高興興」地過75歲慶生派對。但北約組織內的高級幹部專家學者，卻都「憂憂慮慮」提到北約的未來，也都生怕川普「情緒」一下上頭棄北約，尤其是烏克蘭而不顧。因此，每個與會者都在強調北約已經通過要在2025年援助烏克蘭430億美金，而北約所有成員國的國防預算在2024年都要達到各自國家GDP的2%。北約也和台灣一樣，面對極可能的川普2.0，趕著向川普示好。相比之下，咱們的行政院長卓榮泰只是表現的更「卑躬屈膝」，雙手奉上一張全民買單的「空白支票」而已？

其實，今年以來各國重要人士，都跑去向可能的川普2.0「拜見請益」，數目多於去看拜登，拜登心情一定極端複雜（也是導致退選之因？）。其實各界也分析，儘管川普情緒一上頭來，有可能變身「綠巨人」、「美國隊長」或者「鋼鐵俠」等等這些美國人心中的「超級英雄」。但是，即使是川普2.0成為2024年之後的美國總統，他優先要處理的問題還是：減稅、就業問題、財政與國防支出、移民與關稅政策，以及美國金融界憂心忡忡的「高通貨膨脹」。比較之下，可能美國人面對川普2.0比北約、烏克蘭、台灣的「憂鬱症」還要嚴重吧！現在不時「熄滅」的「拜燈」退散了，不管民主黨換誰登場，美國人會不會還是支持想扮演「強人英雄」的川普2.0，走著瞧！