【專家之眼】美國盟友對川普2.0的憂慮

川普在7月8日於美國賓州競選演說時受到槍擊,大難不死,聲勢大漲。根據美國著名民調網站「538」(fivethirtyeight.com)7月12日到18日,留在網站首頁110筆以上的民調,只有少數3到4筆調查是拜登領先,其它都是川普領先,甚至有的領先幅度還達到10個百分點。

而特別是原先居於勝選關鍵地位的7個搖擺州,川普被刺後,全部都支持川普。相信這是美國時間7月21日拜登宣布退選的主因。當然,陣前換將,民主黨要贏得總統大位,難度極高,民主黨最主要考量的應該是想阻止共和黨全面控制行政和立法部門(參、眾兩院),形成共和黨的一致性政府。

川普2016年的當選總統,現在被稱為川普1.0,2024年若回到白宮主政,將被稱為川普2.0時代。雖然川普1.0時代和2.0時代,同樣的特色仍然都是充滿「不確定」,但川普2.0的可能出現,讓美國盟友更為「憂慮」。

以台灣為例,川普在遇刺前後好幾次提到台灣,川普1.0的時候,對於出兵防衛台灣直呼「不可能」,台灣極有可能成為美國的「棄子」;遇刺前不久,川普在接受美國新聞彭博社(Bloomberg)的訪問時,他說台灣需要付出更多以得到美國的防衛,台灣媒體普遍翻譯成,台灣要付出更多「保護費」,被少數學者專家譏諷台灣成為被美國保護的「保護國」;尤其行政院長卓榮泰讓人感覺有點「喜孜孜」地回應台灣願意多付出責任,被解讀成願意「交付更多保護費」,讓人民只能覺得「無奈與心酸」!

固然川普沒有真正說什麼protection money或其他類似名詞,但至少路透社的報導原文如下:"I know the people very well, respect them greatly. They did take about 100% of our chip business. I think, Taiwan should pay us for defence," Trump said in interview on June 25 that was published on Tuesday. 川普2.0上述的講話像不像生意人或角頭老大?上段話直譯出來不就是說:「台灣吃掉我們百分之百的芯片生意,我知道台灣人很不錯,我也很尊重他們,不過台灣人為了美國防衛她,她應該多付些(錢)給我們吧!」

其實,台灣是「人在屋簷下不得不低頭」,誰叫自己甘願做美國的「過河卒子」?明明可以和中共和平相處,但卻寧可去仇中反中抗中,「多付點錢」給「美國老大」也是應該的吧?

事實上,川普1.0也曾說過要退出北約,現在川普2.0可能要上場,北約才在川普被槍擊後(7月9日到11日)在華府「高高興興」地過75歲慶生派對。但北約組織內的高級幹部專家學者,卻都「憂憂慮慮」提到北約的未來,也都生怕川普「情緒」一下上頭棄北約,尤其是烏克蘭而不顧。因此,每個與會者都在強調北約已經通過要在2025年援助烏克蘭430億美金,而北約所有成員國的國防預算在2024年都要達到各自國家GDP的2%。北約也和台灣一樣,面對極可能的川普2.0,趕著向川普示好。相比之下,咱們的行政院長卓榮泰只是表現的更「卑躬屈膝」,雙手奉上一張全民買單的「空白支票」而已?

其實,今年以來各國重要人士,都跑去向可能的川普2.0「拜見請益」,數目多於去看拜登,拜登心情一定極端複雜(也是導致退選之因?)。其實各界也分析,儘管川普情緒一上頭來,有可能變身「綠巨人」、「美國隊長」或者「鋼鐵俠」等等這些美國人心中的「超級英雄」。但是,即使是川普2.0成為2024年之後的美國總統,他優先要處理的問題還是:減稅、就業問題、財政與國防支出、移民與關稅政策,以及美國金融界憂心忡忡的「高通貨膨脹」。比較之下,可能美國人面對川普2.0比北約、烏克蘭、台灣的「憂鬱症」還要嚴重吧!現在不時「熄滅」的「拜燈」退散了,不管民主黨換誰登場,美國人會不會還是支持想扮演「強人英雄」的川普2.0,走著瞧!