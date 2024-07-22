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特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國特勤局局長奇鐸。美聯社
美國特勤局局長奇鐸。美聯社

英國天空新聞報導，美國特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）承認，日前的川普遇刺事件是「特勤局數十年來最重大行動失敗」。

奇鐸說：「我們失敗了。身為美國特勤局局長，我對任何維安失誤承擔所有責任。」

奇鐸22日在聯邦眾議院監督暨問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）的川普遇刺未遂案聽證會上作證。她表示，在川普遇刺案發生之前，就已經加強川普的維安措施。

奇鐸說：「早在川普於賓州造勢前，就已提高維安層級，且隨著威脅發展逐步提高。我們的任務並非政治性質，這關乎生死。」

監督暨問責委員會代表美國國會對川普遇刺事件進行第一輪監督。

川普 拜登 美國大選

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