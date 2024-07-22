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紐時：為保持公正並顧及拜登觀感 歐巴馬未表態挺賀錦麗

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
「紐約時報」（The New York Times）報導，拜登宣布退選後，不少民主黨政要旋即表態支持賀錦麗（Kamala Harris）。圖為她2018年時任聯邦參議員時的照片。(美聯社)
「紐約時報」（The New York Times）報導，拜登宣布退選後，不少民主黨政要旋即表態支持賀錦麗（Kamala Harris）。圖為她2018年時任聯邦參議員時的照片。(美聯社)

美國總統拜登宣布退選並點名副總統賀錦麗接棒後，民主黨政治人物紛紛表態支持，但黨內關鍵人物、前總統歐巴馬迄今仍未公開相挺。美媒分析，歐巴馬此舉除為保持中立、超然形象，也擔心傷害拜登的自尊。

「紐約時報」（The New York Times）報導，拜登宣布退選後，不少民主黨政要旋即表態支持賀錦麗（Kamala Harris）。不過美國首位非裔元首、前總統歐巴馬（Barack Obama）僅在社群媒體上發布1篇向拜登總統致敬的文章，且可能因倉促成書，文內一次也沒有提到賀錦麗的名字。

歐巴馬在聲明中指出：「拜登是美國最有影響力的總統之一，也是我親愛的朋友和夥伴。接下來我們將駛入未知的水域，但我非常有信心，本黨的領袖能夠制定一套完善的方法，以遴選傑出的（總統）候選人。」歐巴馬曾在2008年選擇拜登擔任他的競選搭檔。

共和黨將歐巴馬的這番表態解讀為「刻意冷落賀錦麗」。不過，親近歐巴馬的人士表示，不應過度解讀，儘管歐巴馬並未立即表態力挺賀錦麗，他的心中並無其他更偏好的人選。消息人士也指出，歐巴馬向來將自己定位為立場公正超然，且不涉入黨內權力鬥爭的政治家。

4年前，歐巴馬也採取了相同立場。當時在民主黨初選中，拜登的幕僚向他施壓，要求歐巴馬在聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）退選前公開支持拜登，而他那時最喜歡掛在嘴邊的說法就是：「我無意破壞公平選舉。」

親近歐巴馬的人士說，太早表態也將是個政治錯誤，讓外界認為賀錦麗的提名只是黨內元老「欽點」的結果，而非緊急情況下達成的最佳共識。

消息人士指出，歐巴馬相信，一旦黨內產生適當人選，他就應扮演盡快「促成全黨團結」的角色。

此外，其他個人考量也讓天性謹慎的歐巴馬更加小心翼翼。

熟悉內情的消息人士透露，自尊心甚高的拜登從未全然忘懷歐巴馬在2016年大選中暗挺前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），且拜登仍深信，若當年他獲得提名，他就可以擊敗前總統川普（Donald J.Trump）。歐巴馬建議他放棄角逐2020年大選，也讓拜登心存芥蒂。

一名與歐巴馬保持聯繫的前白宮官員表示，拜登做出重大決定後，歐巴馬希望凸顯拜登任內的成就，且不希望他感覺自己是在強大壓力下倉促做出退選決定。

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