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拜登退選民主黨獲轉機 也可能陷爭鬥亂局

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統拜登退選，給予民主黨重新啟動這場進展不順選戰的寶貴機會。圖／聯合報系資料照
美國總統拜登退選，給予民主黨重新啟動這場進展不順選戰的寶貴機會。圖／聯合報系資料照

美國總統拜登退選，給予民主黨重新啟動這場進展不順選戰的寶貴機會。面對共和黨候選人川普，充滿變數的短短幾週可能讓他們開創新猷，卻也可能使他們前功盡棄。

法新社報導，相較於黨內初選提名戰期間，草根選民將會期盼需求更可以得到滿足。儘管對拜登的年齡多所疑慮，民主黨人當時沒有進行激烈廝殺就決定由81歲的他角逐連任。

2020年曾經與拜登競逐民主黨總統初選的楊安澤（Andrew Yang）表示：「拜登展現非凡領導。現在輪到民主黨人得展現同等才幹，以公開進程決定11月跟川普（及其副手）范斯（J.D. Vance）一較高下的最佳人選。」

他在社群平台X上說：「其目的一言以蔽之，就是要勝選。」

59歲副總統賀錦麗（Kamala Harris）得到拜登背書，取得接替他的最有利位置，或許可於未來幾天內鞏固支持。一旦「拜下賀上」態勢確立，民主黨全黨也將開始對川普火力全開。

然而，如果此事未能如此進展，那麼短短4週後民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）在芝加哥舉行之際，一場競逐近4000張黨代表票的混亂而且可能具破壞性的爭鬥恐難避免。

民主黨全國委員會（Democratic NationalCommittee）主席哈里森（Jaime Harrison）承諾「換拜」過程會「透明有序」。拜登是1968年時任總統詹森（Lyndon B. Johnson）宣布不接受提名參選總統以來，首位放棄爭取連任的現任總統。

川普 拜登 美國大選

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