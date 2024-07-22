美國上次有總統退選美股上漲 歷史會重演嗎？

美國總統拜登退出2024年總統選舉後，沒人知道美國股市會如何反應。歷史上唯一類似的情況，是前總統詹森（Lyndon B. Johnson，LBJ）決定退出1968年總統競選，但當時的情況與現在差異很大，似乎難以拿來比較。美國股市當年在詹森突然宣布退選後上漲，但拜登的退選早已反映在市場行情中。

從表面上看，這段相似的歷史對股市來說是個好兆頭。詹森在1968年3月31日（周日）宣布退出當年的總統競選，次日標普500指數收漲2.5%。此外，詹森宣布退選時，正值美國股市接近1968年谷底，到了當年年底，標普500指數上漲了15.1%。

但在表面之下，1968年與現在存在諸多差異，所以市場的反應不可能與當時一樣。歷史學家霍蘭德（Max Holland）說，當年詹森退選是一大意外，有別於現在拜登的情況。

霍蘭德上周在拜登宣布退選前受訪說：「儘管從表面上來看，詹森1968年退選與拜登可能退出今年總統選舉，兩者之間有某些相似之處，但也有很大差異。詹森退選讓內部小圈子以外的大多數人大感意外，因為外界並未廣泛猜測或預期他會退選。

霍蘭德說：「相形之下，如今要求拜登退選是一股公開的聲浪。」這個觀點可謂一針見血，因為有效市場的核心特徵是，人們廣泛預期會發生的事，應該早已反映在股價上了，所以若事情果真發生，屆時市場反而不會進一步做出太大反應。

因此，儘管當年詹森宣布退選引發標普500指數大漲，但也不能斷定今日市場會做出同樣的反應。將詹森退選視為市場上漲的唯一因素，未免失之偏頗。

在宣布退選的同時，詹森還宣布美國將局部停止對北越的轟炸，這項許多美國人並不歡迎的政策，是造成社會嚴重分裂的根源。因此，很難分辨當時股市上漲是因為受到對越南政策改變的影響、或是受到詹森退選的影響。

1968年與現在的另一個不同之處，與股市氛圍有關。Investors Intelligence的情緒指數（Sentiment Index）在詹森宣布退選前的最新數據是，只有10.3%受監測的市場擇時交易者（market-timer）持看漲態度，比例極低；而根據逆向投資分析，全面看跌就是一個多頭信號，因此可以將詹森宣布退選後股市的強勁表現，歸因於這種逆向反應。

如今的看漲情緒正處於或接近歷史高點，與1968年詹森退選時的情況恰好相反，當前的股市情緒對市場未來走勢形成了一個很大阻力。因此，市場對拜登退選若有任何正面回應，漲幅也將很有限。

結論是，華爾街分析師喜歡引用大文豪馬克·吐溫的名言：歷史不會重複，但總是會驚人地相似。拿詹森與拜登相比，情節確實有點像，但市場走勢不會太相似。