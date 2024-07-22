中國大陸和川普難得口徑一致：均稱賀錦麗穩輸

美國總統拜登宣布放棄競選連任，並支持搭檔賀錦麗接棒。這個消息讓中國大陸民眾和美國前總統川普，難得看法一致。

中國大陸專家初步認為，副總統賀錦麗出戰不值一提，判斷她勝選的機率比拜登還低。川普21日也說，要擊敗賀錦麗，比擊敗拜登更容易。

大陸網民熱議此事，有人說：「這是不是代表川普贏定了？」，另一個網友開玩笑說，這下民主黨可以率先準備2028年總統大選了，還有人說流行天后泰勒絲出馬的當選機率比較高。

22日對1.2萬名微博用戶所做的網路民調顯示，接近八成網友相信川普會在11月大選打敗賀錦麗。

另外，由於賀錦麗在大陸的知名度遠不及拜登或國務卿布林肯，還有人問說：「誰是賀錦麗？」

自拜登可能退選的傳言出現以來，川普就已加強火力攻擊賀錦麗，幫她取了「狂笑賀錦麗」（Laffin' Kamala）的綽號。賀錦麗在鏡頭前大笑出聲的影片，也在大陸流傳，但沒有太多負面評論，還有人稱讚她的笑聲有感染力。