聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國大陸和川普難得口徑一致：均稱賀錦麗穩輸
美國總統拜登宣布放棄競選連任，並支持搭檔賀錦麗接棒。這個消息讓中國大陸民眾和美國前總統川普，難得看法一致。
中國大陸專家初步認為，副總統賀錦麗出戰不值一提，判斷她勝選的機率比拜登還低。川普21日也說，要擊敗賀錦麗，比擊敗拜登更容易。
大陸網民熱議此事，有人說：「這是不是代表川普贏定了？」，另一個網友開玩笑說，這下民主黨可以率先準備2028年總統大選了，還有人說流行天后泰勒絲出馬的當選機率比較高。
22日對1.2萬名微博用戶所做的網路民調顯示，接近八成網友相信川普會在11月大選打敗賀錦麗。
另外，由於賀錦麗在大陸的知名度遠不及拜登或國務卿布林肯，還有人問說：「誰是賀錦麗？」
自拜登可能退選的傳言出現以來，川普就已加強火力攻擊賀錦麗，幫她取了「狂笑賀錦麗」（Laffin' Kamala）的綽號。賀錦麗在鏡頭前大笑出聲的影片，也在大陸流傳，但沒有太多負面評論，還有人稱讚她的笑聲有感染力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言