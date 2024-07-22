拜登從政半世紀 大起大落步向權力核心尾聲

美國總統拜登今天決定退出11月大選，為他的政治生涯帶來震撼人心的尾聲。他在美國政事中發揮重要作用的時間長達半世紀，堪稱美國現代政壇資歷最長、影響最深的人物之一。

拜登1972年首度當選聯邦參議員，當時29歲。他曾任國會議員、副總統和總統，經歷過前總統尼克森辭職、美國首位非裔總統歐巴馬上台，後來自己也擊敗前總統川普贏得政權。他見證過越戰結束、蘇聯解體、國際恐怖主義興起，還有伊拉克戰爭和阿富汗戰爭。

他身為參議員時，曾主持多場聯邦最高法院大法官人選確認聽證會。當上總統後，也任命首位非裔女性大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）。他帶領國家走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並下令美軍撤出阿富汗，終結美國最漫長的一場戰爭。

「華爾街日報」整理拜登一生的大事紀和主要政績：

從政生涯

拜登在國會最具代表性的成就來自他擔任外交委員會和司法委員會主席期間，包括主導立法通過1994年「反婦女暴力法」。

他也曾受人非議，例如他在1994年推動犯罪法案，增加了可判死刑的罪名數量，禁止半自動或突擊性武器，並延長刑期。這項立法獲得廣泛支持，但後來被視為造成大規模監禁，以致歐巴馬執政時取消部分措施。

拜登是有藍領背景的愛爾蘭裔天主教徒，他曾兩度競選總統失利，但歐巴馬於2008年選擇與他搭檔參加總統大選，在一個日益自由且族群多元的民主黨中，將這名作風老派的白人參議員提拔上來。

在歐巴馬2012年競選連任時，拜登比歐巴馬早一步表態支持同性婚姻，還協助俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable CareAct）通過。

總統任內

拜登於2021年1月就任總統，他將自己的任期視為重新調整國家，並嘗試在多年政治極度分歧後將國家團結起來。他在就職演說中表示：「政治不一定要是一場摧毀途中一切的烈火。每次分歧也不一定要引發一場全面戰爭。」

拜登政府致力免除學生貸款，並在最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁定後保障墮胎權。

大批移民非法從墨西哥入境美國，構成一連串實務和政治上的挑戰，許多選民認為拜登不夠積極阻止非法移民潮。今年6月，他下令禁止非法跨越南部邊界的移民申請庇護，被視為安撫選民不滿的最後一招。

拜登就職時已是歷來最老的美國總統，之後也不斷面對有關執政能力的質疑。他常自稱仍很健康，也很有動力與川普再次對決。

在拜登的外交政策紀錄中，最重要的決定是於2021年下令美軍撤出阿富汗，以及於2022年聯合盟國在俄烏戰爭中支持烏克蘭；至於去年10月開打的加薩戰爭，他堅定不移地力挺以色列，導致他失去一些民主黨人的支持。

命運多舛

1972年，拜登當選參議員後數週，在一場車禍中失去妻子和小女兒。1988年，拜登因兩顆危及性命的腦動脈瘤接受手術。2015年，他的長子波伊（BeauBiden）因腦癌病逝。

這些生命中的個人悲劇成了他社會形象的重要部分。他於1977年與吉兒（Jill Biden）再婚。

拜登經常提供建議給失去親人的朋友，他常說，逝去親人的回憶總有一天會讓人「笑著流淚」。